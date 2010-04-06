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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۱۵

لیگ قهرمانان آسیا/

مرادی دو دیدار نمایندگان ژاپن را قضاوت می‌کند

مرادی دو دیدار نمایندگان ژاپن را قضاوت می‌کند

مسعود مرادی داور بین المللی فوتبال کشورمان در فاصله 15 روز دوبار در کشور ژاپن مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، مسعود مرادی ابتدا روز 24 فروردین دیدار تیم های گامبا اوزاکا ژاپن و سوون سامسونگ کره جنوبی را قضاوت می کند. مرادی برای قضاوت این مسابقه روز شنبه 21 فروردین عازم ژاپن خواهد شد.

وی به فاصله 15 روز بعد در هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا دیدار کاشیما آنتلرز ژاپن و جونبوک هیوندای کره جنوبی از گروه F لیگ قهرمانان آسیا را روز 8 اردیبهشت در شهر کاشیما ژاپن قضاوت خواهد کرد.

مرادی را در کار قضاوت این دیدار رضا سخندان و داود رفعتی همراهی خواهند کرد.

دیدارنمایندگان باشگاههای ژاپن و کره جنوبی چهارمین قضاوت مسعود مرادی درمرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا به شمار می رود و از این نظر وی پرکارترین داور مرحله مقدماتی محسوب می شود.

پس از مسعود مرادی ، محسن ترکی با 3 ، سعید مظفری زاده با 2 و علیرضا فغانی با 1 قضاوت پرکارترین داوران ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا محسوب می شوند.   

کد مطلب 1058863

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