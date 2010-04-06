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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۹

کبدی قهرمانی جهان - هند

تیم ملی ایران مغلوب آمریکا شد/ امیدوار به مدال‌آوری در آسیا

تیم ملی ایران مغلوب آمریکا شد/ امیدوار به مدال‌آوری در آسیا

تیم ملی کبدی کشورمان دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان را به آمریکا واگذار کرد تا شانس خود برای صعود به مرحله نیمه نهایی این رقابت‎ها را تا حد زیادی از دست بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی کبدی ایران و آمریکا که امروز (سه شنبه) در  شهر لورینای ایالت پنجاب هند برگزار شد، با نتیجه 60 بر 25 به سود آمریکا به پایان رسید.

ملی پوشان کشورمان که روز یکشنبه دیدار نخست خود را هم به ایتالیا واگذار کرده بودند با از دست دادن نتیجه دیدار امروز، شانس شان را برای حضور در مرحله نیمه نهایی مسابقات تا حد زیادی از دست دادند.

این درحالی است که ملی پوشان کشورمان همچنان امیدوار هستند تا بتوانند در هند موفق به کسب مدال شوند. چرا که قرار است بلافاصله پس از مسابقات قهرمانی جهان، رقابت های قهرمانی آسیا در این کشور آغاز شود. مسابقات قهرمانی آسیا طی روزهای 24 و 26 فروردین ماه برگزار می شود.

 محمدرضا مقصودلو رئیس فدراسیون کبدی با اشاره به شکست ایران در مسابقات جهانی و همچنین برگزاری مسابقات آسیایی گفت: "ما در حقیقت با چند تیم از هند مسابقه می‎دهیم چرا که بازیکنان تیم‌های اروپایی و آمریکایی همگی هندی‌هایی هستند که در آن کشورها اقامت دارند و طبیعی است که با توجه به اینکه مهد این رشته ورزشی در هندوستان است برای آنها تشکیل چند تیم کار چندان دشواری نیست"

کد مطلب 1058864

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