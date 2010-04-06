مدیرکل دفتر امور خانواده استاندار گلستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان در حکم استاندار گلستان آمده است: بموجب این ابلاغ و با توجه به تجربیات جنابعالی به سمت مدیر کل دفتر امور خانواده وبانوان با پست سازمانی شماره 31-23 منصوب می شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

مهدوی دارای مدرک تحصیلی دکتری، پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران است و پیش از این مشاور امور بانوان فرماندار علی آباد کتول و رئیس بیمارستان قائم عج الله این شهرستان بوده است.

همچنین عضو شورای اسلامی شهر علی آباد در دور اول، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده فنی و مهندسی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان از سال 84 تاکنون، عضو هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی شهرستان، عضو هیئت اجرایی هلال احمر، عضو شورای آموزش و پرورش شهرستان و مسئول مرکز درمانگاه شبانه روزی فاضل آباد از دیگر افتخارات خدمتی وی است.

پیش از این نصرت بابایی به عنون مدیرکل دفتر امو رخانواده و بانوان استانداری گلستان فعالیت داشت.