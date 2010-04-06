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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

مدیرکل دفتر امور خانواده استاندار گلستان منصوب شد

مدیرکل دفتر امور خانواده استاندار گلستان منصوب شد

گرگان - خبرگزاری مهر: "مهری مهدوی" در حکمی از سوی استاندار گلستان به عنوان مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری گلستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان در حکم استاندار گلستان آمده است: بموجب این ابلاغ و با توجه به تجربیات جنابعالی به سمت مدیر کل دفتر امور خانواده وبانوان با پست سازمانی شماره 31-23 منصوب می شوید، امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.
 
مهدوی دارای مدرک تحصیلی دکتری، پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران است و پیش از این مشاور امور بانوان فرماندار علی آباد کتول و رئیس بیمارستان قائم عج الله این شهرستان بوده است.
 
همچنین عضو شورای اسلامی شهر علی آباد در دور اول، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده فنی و مهندسی، عضو هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان از سال 84 تاکنون، عضو هیئت حل اختلاف شوراهای اسلامی شهرستان، عضو هیئت اجرایی هلال احمر، عضو شورای آموزش و پرورش  شهرستان و مسئول مرکز درمانگاه شبانه روزی فاضل آباد از دیگر  افتخارات خدمتی وی است.   
 
پیش از این نصرت بابایی به عنون مدیرکل دفتر امو رخانواده و بانوان استانداری گلستان فعالیت داشت.
کد مطلب 1058866

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