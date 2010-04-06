  1. استانها
  2. کرمان
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

عباسی:

طرح "CBR" افاغنه با همکاری سازمان ملل در رفسنجان اجرایی شد

طرح "CBR" افاغنه با همکاری سازمان ملل در رفسنجان اجرایی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بهزیستی کرمان از اجرای طرح "CBR" افاغنه با همکاری سازمان ملل متحد در رفسنجان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار رفسنجان از اجرای طرح  "CBR" توانبخشی مبتنی بر جامعه معلولان افغانی در شهرستان رفسنجان خبرداد و دلیل انتخاب رفسنجان برای اجرای این طرح را تعداد زیاد افاغنه در این شهر دانست.

وی افزود: در این طرح مقرر شده است آموزشهای لازم و خدمات پزشکی و توان پزشکی به معلولان افغان و خانواده آنها ارائه شود.

عباسی اضافه کرد: وجود اردوگاه افاغنه در رفسنجان در اجرای این طرح بسیار تاثیر گذار است.

وی افزود: این طرح در جمعیت روستایی شهرستان رفسنجان نیز انجام شده است و بزودی انجام آن در سطح جمعیت شهری نیز بزودی آغاز می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: راه اندازی مرکز کاهش آسیب طلاق و شناسایی کودکان بی سرپرست نیازمند دریافت خدمات، تقویت کلینیکهای مددکاری اجتماعی و توسعه روستا مهدها با هدف بهرهمندی حداکثری از خدمات آموزشی را از جمله برنامه های بهزیستی در رفسنجان در سال جاری دانست.

کد مطلب 1058867

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها