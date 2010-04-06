طرح "CBR" افاغنه با همکاری سازمان ملل در رفسنجان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رضا عباسی ظهر سه شنبه در دیدار با فرماندار رفسنجان از اجرای طرح "CBR" توانبخشی مبتنی بر جامعه معلولان افغانی در شهرستان رفسنجان خبرداد و دلیل انتخاب رفسنجان برای اجرای این طرح را تعداد زیاد افاغنه در این شهر دانست.

وی افزود: در این طرح مقرر شده است آموزشهای لازم و خدمات پزشکی و توان پزشکی به معلولان افغان و خانواده آنها ارائه شود.

عباسی اضافه کرد: وجود اردوگاه افاغنه در رفسنجان در اجرای این طرح بسیار تاثیر گذار است.

وی افزود: این طرح در جمعیت روستایی شهرستان رفسنجان نیز انجام شده است و بزودی انجام آن در سطح جمعیت شهری نیز بزودی آغاز می شود.

وی در ادامه اضافه کرد: راه اندازی مرکز کاهش آسیب طلاق و شناسایی کودکان بی سرپرست نیازمند دریافت خدمات، تقویت کلینیکهای مددکاری اجتماعی و توسعه روستا مهدها با هدف بهرهمندی حداکثری از خدمات آموزشی را از جمله برنامه های بهزیستی در رفسنجان در سال جاری دانست.