پیگیری مصوبات سفرهای استانی توقع مردم آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وقتی سفرهای استانی هیئت دولت با هدف توجه یکسان به لایه های مختلف اجتماعی، توزیع عادلانه منابع و فرصت ها در استانها، آشنایی با موانع واقعی مشکلات پشت پرده طرح های بزرگ کشور، از بین رفتن دیوار سوء ظن بین مردم و مسئولان و شفاف سازی برنامه های دولت آغاز شد انتظار می رفت آهنگ رشد و توسعه کشور یکنواخت پیش برود ولی این امر در آذربایجان غربی محقق نشد و اجرایی نشدن برخی مصوبات کلیدی موجبات گلایه مندی بسیاری از مردم و نمایندگان مجلس را فراهم کرده است.

هرچند اقدامات بسیار ارزنده ای در طول فعالیت دولت نهم و سالهای آغازین دولت دهم در این خطه مرزی از کشور صورت گرفته ولی به اعتقاد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی گرد محرومیت در بسیاری از بخشها از جمله راه، آب، توسعه زیرساختهای فرهنگی و آموزشی، ارتقای شاخصهای آموزشی و فرهنگی، کشاورزی و صنعت به قوت خود باقی است و مصوبات دور اول و دوم نیز نتوانسته آنچنان که باید شاخص های توسعه آذربایجان غربی را ارتقا دهد.

جدای از میزان اثربخشی مصوبات دو دور سفر هیئت دولت در توسعه آذربایجان غربی، ارائه آمارهای متناقض از روند اجرایی شدن این مصوبات از جمله مشکلات است.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در نشست خبری چند روز گذشته خبر از اجرایی شدن بیش از 96 درصدی مصوبات دور اول و بیش از 56 درصدی مصوبات دور دوم سفر استانی هیئت دولت می دهد این در حالی است که نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از اجرایی نشدن بخش زیادی از مصوبات در شهرها و حوزه های انتخابیه خود گلایه مند هستند.

به هر حال سفر دور سوم هیئت دولت به آذربایجان غربی امروز به وقوع می پیوندد و بنا بر اعلام استاندار 200 مصوبه و موافقتنامه در جریان این سفر پیشنهاد می شود که امید می رود با توجه دولت شاهد شکوفایی زیرساختهای توسعه استان باشیم.

مصوبات دور اول و دوم باید با جدیت پیگری شوند

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص روند اجرای مصوبات دو دور سفر استانی گفت: تصمیمات خوبی در جریان سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت به آذربایجان غربی اتخاذ شد ولی هنوز با گذشت زمان زیادی بسیاری از مصوبات اجرایی نشده است.

جلال محمودزاده تصریح کرد: سال گذشته 30 مصوبه نیاز به کمیسیون ماده 32 داشت و باید مطالعات آن هرچه سریعتر اتمام یافته و وارد فاز اجرایی می شدند که متاسفانه تاکنون تنها سه مصوبه توانست به کمیسیون ماده 32 رفته و در بودجه سال 89 مطرح شود.

وی با تاکید بر جدیت در پیگیری روند اجرایی شدن مصوبات دو دور سفر استانی هیئت دولت توسط دستگاه های اجرایی و مسئولان استانی بیان داشت: باید طرح های مصوبی که جواب مثبت اتمام مطالعات را اخذ کرده اند هرچه سریعتر وارد فاز اجرایی شوند و تا اتمام طرحهای مصوبات دور اول و دوم طرح های جدید به صورت کاملا کارشناسی شده آغاز شوند.

محمود زاده خاطرنشان کرد: در جریان دور سوم سفرهای استانی هیئت دولت نیز مصوبات باید کارشناسی شده با انجام مطالعات صورت گرفته و قابلیت اجرایی داشته باشند تا بعد از تصویب در روند اجرا دچار مشکل نشوند.

وی بیان اینکه متاسفانه با وجود تصویب مصوبات مناسب در دور اول و دوم هنوز آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استانها در بسیاری از شاخص ها با محرومیت اساسی روبه رو است گفت: هرچند دولت با توجه ویژه اعتبارات خاصی را در جهت توسعه استان اختصاص داده ولی رفع موانع عقب ماندگی تاریخی استان نیازمند سرمایه گذاری و تخصیص اعتبارات جهشی است.

محمودزاده یادآور شد: آذربایجان غربی با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالا در بخش راهسازی در جایگاه 26 کشوری، شاخص های آموزش و پرورش در رده های آخر و جایگاه 29 و 30 کشوری، اعتبارات و فعالیت های فرهنگی رتبه 20 کشوری قرار دارد که شایسته اقدامات و رشادتهای مردم مرزی این خطه از کشور نیست.

روند مناسب اجرای مصوبات سفرهای استانی نشان از همت مدیران استانی است

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در خصوص مصوبات سفرهای استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سفرهای استانی ریاست جمهوری و آثار آن گفت: سفرهای رئیس جمهور و هیئت دولت به استانها فرصتهای ارزنده ای را برای توسعه و عمران و آبادانی آن منطقه فراهم می سازد که در آذربایجان غربی نیز همچون سفرهای دور اول و دوم در این سفر نیز از برکات آن در توسعه فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و امکانات رفاهی بهره مند خواهد شد.

جواد محمودی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در دوره های گذشته روند طرح و تصویب پروژه های پیشنهادی و مورد نظر مردم و مسئولان استانی بسیار طولانی و پیچیده بود، افزود: با آغاز به کار دولت نهم و سفرهای استانی هیئت دولت مسئولان ارشد کشوری با حضور در میان مردم و ارتباط چهره به چهره با آنان از نزدیک با مطالبات و مشکلات مردم آشنا شده و در جهت رفع و تامین آن تصیمات موثری را اتخاذ می کنند که این امر در تسریع برنامه های توسعه ای منطقه ای نقش موثری دارد.

معاون عمرانی استاندار شناسایی دردها و مشکلات مردم، توزیع عادلانه امکانات و تخصیص منابع اعتباری درخور برای برنامه های توسعه ای را از دیگر نتایج سفرهای ریاست جمهوری به نقاط مختلف کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به تحقق 96 درصدی مصوبات سفر دور اول و 56 درصدی مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت گفت: این میزان تحقق در مصوبات استانی نشان از اقدامات ارزنده مسئولان استانی در جهت اجرایی شدن مصوبات است.

اجرا نشدن مصوبات ناشی از ضعف بدنه مدیریتی آذربایجان غربی است

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت و رئیس کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی، ضعف در بدنه مدیریتی استان را از عوامل اصلی اجرایی نشدن مصوبات زیربنایی دور اول و دوم سفر رئیس جمهور به استان عنوان کرد و گفت: عدم حضور مدیران قوی و کارآمد در پست های مدیریتی استان و عملکرد ضعیف استانداری و نمایندگان مجلس در این بخش، باعث عقب ماندگی استان در اجرای پروژه ها شده است.

سلیمان جعفرزاده همچنین کارشکنی مدیران دولتهای قبلی در پستهای اجرایی را نیز از دیگر عوامل این عقب ماندگی دانست و اظهار داشت: عدم استفاده بهینه از پتانسیلها، امکانات و نیروهای انسانی نیز در سطح دستگاه های اجرایی استان باید مورد توجه مدیریت ارشد و مدیران اجرایی استان قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار رعایت توازن در ارائه و تصویب طرحها در کارگروه های تخصصی هیئت دولت و از بین بردن تمرکز در توسعه مرکز استان شد و خاطرنشان کرد: آذربایجان غربی به دلیل هم مرز بودن با سه کشور و داشتن مناسبات فرهنگی و تجاری با این کشورها نیازمند توسعه همه جانبه تمامی شهرستانها است.

مصوبات دور اول و دوم تاثیری در رفاه حال مردم نقده نداشت

نماینده مردم نقده و اشنویه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن مصوبات سفرهای استانی در توسعه و ارتقای شاخص های توسعه در استانها گفت: تصویب مصوبات در جریان سفرهای استانی هیئت دولت فرصت ارزشمندی جهت رفع موانع توسعه پیش روی کشور به شمار می رود به شرطی این مصوبات به صورت کارشناسی شده بوده که با پیگیری از سوی مسئولان استانی و مدیران دستگاه های اجرایی باید روند اجرایی آنها شتاب گیرد.

علی زنجانی حسنلویی با تاکید بر سرمایه گذاری مناسب در جریان سفرهای استانی و اختصاص به موقع اعتبارات مصوبات بیان داشت: در جریان دور اول سفر هیئت دولت به نقده مصوبه خاصی در راستای رفاه حال مردم نقده به تصویب نرسید ولی در جریان دور سوم سفرها امیدواریم مصوبات خوبی در جهت تعالی دو شهرستان نقده و اشنویه به تصویب برسد.

برخی مدیران در اجرایی کردن مصوبات هیئت دولت در آذربایجان غربی موفق عمل نکرده اند

نماینده مردم شهرهای میاندوآب، تکاب و شاهین دژ معقتد است مصوبات خوبی در جریان سفرهای دور اول و دوم هیئت دولت به آذربایجان غربی به تصویب رسیده ولی اجرایی نشدن برخی از این مصوبات و تاخیر در روند اجرای دیگر مصوبات به دلیل عملکرد ضعیف مدیران دستگاه های اجرایی استان است.

جهانبخش محبی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه توسعه و ارتقای شاخص های استان را نیازمند همسویی و همکاری تمامی بخش های دخیل در امر توسعه دانست و اظهار داشت: توسعه فرآیندی است که با تعامل عامه مردم، مدیریت داخلی و همکاری مسئولان کشوری به وقوع می پیوند و نمی توان با انجام سفرهای استانی انتظار توسعه و ترقی یک استان را داشت.

وی در عین حال مصوبات استانی هیئت دولت را گام مهمی در جهت فراهم کردن زیرساخت های پیشرفت یک استان برشمرد و خاطرنشان کرد: متاسفانه در دور مصوبات استانی هیئت دولت در استان عملکرد برخی مدیران دستگاه های اجرایی موجب شرمندگی مسئولان در برابر مردم شده است که باید هرچه سریعتر در این زمینه چاره اندیشی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبات سفرهای استانی آغاز گر و پایان بخش ماموریت توسعه در کشور تلقی نمی شود بلکه باید برحسب نیاز و شرایط استان توسعه تعریف و مدیریت شود.

محبی نیا ادامه داد: در جریان مصوبات دور اول و دوم هیئت دولت در استان ظرفیتهای خوبی در بخش آب، صنعت و فرهنگ ایجاد شد ولی نتوانستیم از این فرصتها به خوبی استفاده کنیم.

مصوبات سفرهای دور اول و دوم تاثیری در توسعه همه جانبه استان نداشت

نادر قاضی پور یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است مصوبات خوبی در دو دور سفر استانی هیئت دولت به استان به تصویب نرسیده است چرا که بسیاری از مشکلات استان از جمله راه ها، آب، توسعه فضاهای آموزشی و دانشگاهی، تعطیلی مراکز فرهنگی از جمله سینماهابه قوت خود باقی است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: متاسفانه در جریان دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی نیز دستگاه های خدمات رسان از جمله آب، برق و مخابرات به بیان مشکلات و مسائل روزمره خود پرداختند و در این راستا اقدام مناسبی در جهت رفع مشکلات این بخش ها در استان صورت نگرفت.

قاضی پور با اشاره به دور سوم سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی خواستار توجه دولت به برنامه های وزارت رفاه و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی در کنار توجه به فعالیت های فرهنگی شد.

اجرایی نشدن مصوبات بار منفی برای دولت در اذهان عمومی مردم دارد

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قبل از تصویب طرحهای پیشنهادی دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی، روند اجرای مصوبات سفرهای اول و دوم هیئت دولت بررسی و آسیب شناسی شوند، اظهار داشت: متاسفانه مصوبات زیربنایی و مهم سفرهای اول و دوم هیئت دولت به استان از جمله احداث سد قازان، نیروگاه خوی، تعریض جاده های خوی - سلماس، خوی - ایواوغلی، اتمام جاده قطور، اردوگاه دانش آموزی کشوری، بیمارستان دوم خوی، ایجاد شهرک کانی و سنگ در خوی و موسسه تحقیقاتی سرم سازی هنوز اجرایی نشده است.

موید حسینی صدر با اشاره به اینکه اجرایی نشدن این مصوبات بار منفی برای دولت در اذهان عمومی مردم خواهد بود، اظهار داشت: آذربایجان غربی باید با توجه به پیشینه درخشان خود در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جایگاه سابق خود را در بین سایر استانهای کشور بدست آورد.

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه آذربایجان غربی استان محرومی است، بیان داشت: در صورت رتبه بندی منصفانه آذربایجان غربی باید در رتبه زیر 10 در بین سایر استانها را کسب کند، این درحالی است هم اکنون به لحاظ برخورداری پائین تر از رده 20 قرار گرفته ایم.

در جریان دور اول سفر هئیت دولت در شهریور 85 به استان 70 مصوبه به تصویب رسید که بنا بر اعلام مسئولان 96 درصد محقق شده و در جریان دور دوم سفر در اسفندماه سال 87 نیز 200 مصوبه با بیش از 56 درصد تحقق برای توسعه استان همراه بود.

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گزارش از سکینه اسمی