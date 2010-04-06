به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه راه آهن با صدور اطلاعیه ای در این مورد آورده است:« فرد تماس گیرنده با مجید نورمحمدی یکی از مسئولان رسمی نقل و انتقالات فوتبال بوده که زیر نظر رسمی فیفا کار می کند و در تماسش پیشنهاد 15 میلیون تومانی به بازیکن ما داده است. شماره این شخص شناسایی شده و متن پیامک‌های ارسالی او نیز موجود است که به همراه سایر مدارک و مستندات به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال خواهد شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: « محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل این باشگاه تمامی جزئیات مساله فوق را در نامه ارسالی به مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی عنوان کرده و خواستار برخورد جدی این کمیته با چنین عوامل فاسد در فوتبال شده است تا این اتفاقات در فوتبال ایران ریشه‌کن شود. همچنین باشگاه راه آهن به این دو بازیکن تیمش پاداش‌های تشویقی را اعطا می‌کند.»

افراد ناشناس چهار روز قبل از دیدار با شاهین بوشهر با مجید نورمحمدی تماس گرفته بودند و شب قبل از دیدار این تیم نیز با هتل دلوار بوشهر تماس گرفتند و از ابوذر رحیمی خواستند با دریافتی مبلغی نزدیک به 15 میلیون تومان در دیدار با شاهین کم کاری کند.