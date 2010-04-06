  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۶

باشگاه راه آهن اعلام کرد/

تماس مشکوک با بازیکن راه‌آهن از سوی یک کارگزار رسمی فیفا بوده است

تماس مشکوک با بازیکن راه‌آهن از سوی یک کارگزار رسمی فیفا بوده است

فرد تماس گیرنده با کاپیتان تیم فوتبال راه آهن قبل از دیدار با شاهین بوشهر یکی از کارگزاران رسمی فیفا بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه راه آهن با صدور اطلاعیه ای در این مورد آورده است:« فرد تماس گیرنده با مجید نورمحمدی یکی از مسئولان رسمی نقل و انتقالات فوتبال بوده که زیر نظر رسمی فیفا کار می کند و در تماسش پیشنهاد 15 میلیون تومانی به بازیکن ما داده است. شماره این شخص شناسایی شده و متن پیامک‌های ارسالی او نیز موجود است که به همراه سایر مدارک و مستندات به کمیته انضباطی فدراسیون ارسال خواهد شد.»

در ادامه این اطلاعیه آمده است: « محمدحسن انصاری فرد مدیرعامل این باشگاه تمامی جزئیات مساله فوق را در نامه ارسالی به مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی عنوان کرده و خواستار برخورد جدی این کمیته با چنین عوامل فاسد در فوتبال شده است تا این اتفاقات در فوتبال ایران ریشه‌کن شود. همچنین باشگاه راه آهن به این دو بازیکن تیمش پاداش‌های تشویقی را اعطا می‌کند.»
 
افراد ناشناس چهار روز قبل از دیدار با شاهین بوشهر با مجید نورمحمدی تماس گرفته بودند و شب قبل از دیدار این تیم نیز با هتل دلوار بوشهر تماس گرفتند و از ابوذر رحیمی خواستند با دریافتی مبلغی نزدیک به 15 میلیون تومان در دیدار با شاهین کم کاری کند.
کد مطلب 1058873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها