انتقاد استاندار زنجان از نبود طرحهای سرمایه گذاری در بخش فرهنگی استان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر سه شنبه در جلسه ستاد ایرانیان خارج از کشور افزود: منظور سهولت استفاده سرمایه گذاران از اطلاعات مربوط به 96 طرح معرفی شده استانی، این طرحها در قالب کتابچه یا لوح فشرده به صورت شفاف و رسا اولویت بندی و خلاصه بندی شوند.

وی ادامه داد: هدف ما از مشارکت در همایش استان فارس و نیز برگزاری همایش سرمایه گذاری استان زنجان، معرفی استان در شان و نیاز آن همایش است.

رئوفی نژاد افزود: معرفی استان با در نظر گرفتن کلیه ظرفیتهایی که در در دست اقدام است یا درآینده در استان ایجاد خواهد شد در کنار معرفی وضعیت فعلی بسیار حائز اهمیت است و سرمایه گذاران با اطلاع از این ظرفیتها و برنامه ریزی هدفمند، برای ورود به استان ترغیب خواهند شد.

استانمدار زنجان، درادامه بر توصیه های مقام معظم رهبری و دولت بر مباحث فرهنگی و پروژه های فرهنگی، اشاره نمود و افزود: در معرفی طرح ها و پروژه ها چند طرح فرهنگی نظیر پردیس فرهنگی در مرکز و سلطانیه و نیز مراکز تجاری برای ورود بخش خصوصی باید لحاظ شوند.

رئوفی نژاد از مسئولان ذیربط خواست تا با استفاده مطلوب از همایش سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج که در استان فارس برگزار خواهد شد، برگزاری این همایش در استان زنجان را پیگیری نمایند.

همچنین در کریمی معاون برنامه ریزی استانداری زنجان با اشاره به اهمیت این همایش در معرفی استان، اطلاع رسانی غنی و مطلوب از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در استان و تدوین کتاب در این خصوص و درج اطلاعات مربوط به پروژه ها در سایت همایش را لازم و ضروری دانست و گفت: با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع، متقاضیان سرمایه گذاری قادر خواهند بود در کمترین زمان و با کمترین هزینه اطلاعات مناسبی را دریافت نمایند.

کریمی همچنین خواستار حضور فعال استان زنجان در نمایشگاه حاشیه همایش استان فارس ش و افزود: طبق نظر سنجی صورت گرفته از دستگاههای اجرایی تا کنون 96 طرح ارائه شده که از این تعداد 86 طرح توسط مشاور امکان سنجی شده است. ارزش ریالی این طرح ها 7/6 میلیارد یورو که معادل ارزی آن 9 هزار و 200 میلیارد می باشد.

