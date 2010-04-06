کشف جرائم در لرستان 124 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "حسین رحیمی" در تشریح تمهیدات انتظامی، ترافیکی و امنیتی تعطیلات نوروزی اظهار داشت: در این ایام از کلیه امکانات و تجهیزات جهت تامین آسایش مسافران استفاده شد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه به رغم حجم ترافیک بالا در سطح جاده های استان اکثریت رانندگان قوانین و مقررات را رعایت کردند و فقط عده کمی توجه چندانی به قانون نداشتند که مشکلاتی را نیز برای خود و دیگران ایجاد کردند.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تشریح علل تصادفات جاده ای در نوروز امسال، یادآور شد: 36 درصد از تصادفات این ایام به علت واژگونی بوده است که این امر نشان دهنده عدم رعایت سرعت مطمئنه توسط رانندگان می باشد.

سردار رحیمی با اشاره به اینکه 22 درصد از تصادفات فوتی توسط موتورسواران صورت گرفته است، اظهار داشت: همچنین 14 درصد از این حوادث نیز مربوط به عابران پیاده بوده است.

وی همچنین سه عامل انسان، جاده و خودرو را از عوامل وقوع تصادفات برشمرد و خاطر نشان کرد: 97 درصد تصادفات رخ داده در نوروز امسال به علت عامل انسانی بوده است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: در این ایام به منظور پیشگیری از سرقت های احتمالی به طور مرتب و شبانه روزی گشت های پیاده، موتوری و خودرویی در سطح خیابان ها، کوچه ها و محل های اصلی و فرعی به کار گرفته شد.

سردار رحیمی افزود: همچنین در این ایام نیز یک باند مهم سرقت که در استان های اصفهان، فارس و لرستان اقدام به سرقت می کردند دستگیر شدند که به 36 فقره سرقت نیز اعتراف کردند.