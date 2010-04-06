اعلام ضمانت اجرایی بسته پولی 89 / افزایش رشد نقدینگی به 17.9 درصد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی امروز در جمع خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف بسته سیاستی - نظارتی سال 89 بانک مرکزی پرداخت و گفت: بسته سیاستی نظام بانکی پس از 4 تا 5 ماه کار کارشناسی در آخرین جلسه شورای پول و اعتبار در سال 88 به تصویب رسید که پس از آن برای تایید ریاست جمهوری ارسال شد و رئیس جمهور نیز آن را بدون تغییر تایید و به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

پاسخ به ابهامات نرخ تورم

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص افزایش قیمتها در بازار بیش از نرخ تورم اعلام شده (10.8 در پایان اسفند) توسط بانک مرکزی، اظهار داشت: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش رشد میانگین قیمتهاست که در تمام دنیا توسط فرمول خاصی محاسبه می شود، ضمن اینکه کاهش رشد تورم مورد بحث است نه اینکه تورم نسبت به سال گذشته به میزان 10.8 درصد کاهش داشته باشد.

وی با بیان اینکه رشد تورم کاهنده شده است، تصریح کرد: این نرخ از 25.4 درصد در پایان اسفند سال 87 به 10.8 در پایان اسفند ماه سال 88 رسیده ، این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود نرخ تورم تا پایان سال 88 به تک رقمی نزدیک خواهد شد.

نرخ تورم در آستانه تک رقمی شدن

بهمنی عوامل متعددی را در کاهش نرخ تورم موثر دانست و تصریح کرد: آخرین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تنها 9 صدم درصد با یک رقمی فاصله دارد.

به گفته وی، بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول یکی از امتیازات مثبت ایران را کاهش نرخ تورم و مهار نقدینگی اعلام کرده است.

بهمنی تصریح کرد: هدف بانک مرکزی صرفا کاهش نرخ تورم نبوده بلکه کنترل نقدینگی را نیز مد نظر داشته این در حالیست که به نیازهای بخشهای مختلف از جمله صنعت و تولید نیز توجه کرده است، زیرا اگر هدف فقط کاهش تورم بود ممکن بود بخشهای مختلف اقتصادی کشور از قبل آسیب ببینند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: افزایش قیمت یک یا دو قلم کالا در بازار به مفهوم افزایش کل قیمتها در کل کشور نیست. بانک مرکزی میانگین نرخ تورم را از طریق ضرایب 359 قلم کالا تعیین می کند که سهم بخش مسکن در سبد نرخ تورم 28.5 درصد در نظر گرفته شده است.

وی توضیح داد: به عبارت دیگر، اگر تورم بخش مسکن (اجاره مسکن) کاهش نیابد و نرخ اجاره مسکن همانند سال محاسبه نرخ تورم باشد در این حالت توانسته ایم نرخ تورم را یک سوم کاهش دهیم؛ بنابراین قیمت یک یا چند قلم کالا تعیین کننده نیست.

کنترل منابع ؛ هدف بانک مرکزی

وی با بیان اینکه نقدینگی ارتباط تنگاتنگی با نرخ تورم دارد، تصریح کرد: این در حالی است که هر نقدینگی به طور مساوی بر تورم تاثیر گذار نیست. به عبارت دیگر، اگر منابع به صورت کنترل شده به بخشهای مختلف اقتصادی تزریق شود نسبت به اینکه این تزریق بدون کنترل صورت گیرد تفاوت خواهد داشت، زیرا در این حالت پول به سمت واسطه گری می رود.

بهمنی نقدینگی را مانند آبی در پشت سد تشبیه کرد که اگر به صورت اصولی به بخشهای مختلف تزریق شود باعث اثرات مثبت می شود، در غیر این صورت دارای اثرات منفی خواهد بود، این در حالی است که هدف بانک مرکزی در سالجاری همانند سالهای گذشته کنترل و نظارت بر منابع نیز خواهد بود.

منابع بانکی به رقم 600 هزار میلیارد ریال رسید

وی رقم منابع بانکی را در پایان بهمن ماه سال گذشته 600 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این در حالی است که توان سیستم بانکی پرداخت 272 هزار میلیارد ریال در همین مدت بود که به واحدهای نیمه کاره و تولیدی پرداخت شده است. در عین حال، نباید انتظار داشت که سیستم بانکی همه نیازهای اقتصادی را برطرف کند.

رئیس کل بانک مرکزی رقم افزایش در مانده منابع بانکی را 386 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اگر رقم سپرده قانونی از این رقم کنار گذاشته شود و بانکها بدهی های خود را به بانک مرکزی پرداخت کنند، میزان تسهیلات قابل پرداخت توسط بانکها در مدت مذکور همان 272 هزار میلیارد تومان می توانست باشد که سیستم بانکی این رقم را پرداخت کرده است.

کاهش بدهی بانکها / رشد نقدینگی

بهمنی از کاهش حدود 76 هزار میلیارد ریالی بدهی بانکها به بانک مرکزی از طرق مختلف از قبیل اصلاح ساختار مالی بانکها خبر داد و افزود: مانده بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال 87 رقم 243 هزار و 369 میلیارد ریال بود که به 190 هزار و 542 میلیارد ریال تقلیل یافت که کاهش 20.5 درصد را در بر داشته است.

وی نقدینگی پایان سال 87 را 15.9 درصد که در پایان بهمن ماه سال 88 به 17.9 درصد رسیده است، اعلام کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به لایحه 15 میلیارد دلاری افزایش سرمایه بانکها و درخواست بانک مرکزی از مجلس برای تصویب آن، گفت: این لایحه توان وام دهی بانکها را افزایش می دهد، این در حالی است که بانک مرکزی تصمیم داشت تا از محل مالیات پرداختی بانکها به خزانه افزایش سرمایه بانکها را صورت دهد که از این طریق توان وام دهی بانک ها بالا برود.

بهمنی جذب منابع خارجی را باعث توان وام دهی بانکهای دولتی و خصوصی دانست و افزود: اگر نقدینگی بدون توجه به تمام مسائل به جامعه تزریق شود، در این صورت تورم قابل کنترل نخواهد بود و بانک مرکزی به دنبال شرایطی است که موارد مذکور تا حدودی تامین شود.

وی رقم نقدینگی پایان سال 87 را یکهزار و 874 هزار میلیارد ریال که به 2 هزار و 241 هزار میلیارد ریال در پایان بهمن ماه سال گذشته رسیده است، اعلام کرد.

بانکها 10 درصد بیش از توان وام دادند

بهمنی همچنین کل منابع ارزی و ریالی بانکها را یکهزار و 950 هزار میلیارد ریال ذکر کرد و افزود: کل تسهیلات اعطایی بانکها تا پایان سال 87، یکهزار و 857 هزار میلیارد ریال بود که نسبت تسهیلات به سپرده ها را نیز می توان 110.4 درصد عنوان کرد. به عبارت دیگر، بانکها 10 درصد بیش از توان خود وام پرداخت کرده اند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در پایان بهمن ماه سال 88 کل سپرده های بانکها به 2 هزار و 337 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و کل تسهیلات نیز به 2 هزار و 129 هزار میلیارد ریال رسید که این نسبت 103.7 درصد اصلاح شده است.

وی با بیان اینکه رشد تسهیلات در پایان سال 87 نسبت به پایان بهمن ماه سال 88 به 272 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است، عوامل تاثیر گذار بر مهار تورم را از طریق نقدینگی، درست مصرف کردن و هدایت آن به سمت بخش تولید، مهار تحریم‌های بین المللی و ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی عنوان کرد.

برخورد جدی با موسسات مالی متخلف

بهمنی گفت: بانک مرکزی توانست پس از 30 سال موسسات متخلف پولی و اعتباری را ساماندهی کند و تمام آنها را تحت پوشش و نظارت خود در آورد، این در حالی بود که پیش از این برخی موسسات منابع قرض الحسنه را به عنوان تسهیلات بانکی با نرخ 27 درصد به متقاضیان ارائه می کردند که هم اکنون جرائمی را برای آنها در نظر گرفته ایم و به طور قطع آن را اعمال خواهیم کرد.

وی در مورد نحوه برخورد بانک مرکزی با بانکها و موسسات متخلف گفت: بانک مرکزی می تواند یک تا 5 درصد سپرده قانونی بانکها را به مدت یکسال افزایش دهد؛ این کار به این معناست که بازدهی 5 درصد منابع بانکها را به صفر می رساند. این اقدام بانک مرکزی نوعی ضمانت اجرایی برای بسته سیاستی نظارتی سال 89 نظام بانکی نیز است.