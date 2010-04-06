460 هزار مسافر در لرستان جابجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله حیدری در این رابطه اظهار داشت: در اجرای طرح نوروزی این اداره کل که از 25 اسفندماه 88 تا 15 فروردین ماه سال جاری به مدت 20 روز با موفقیت کامل انجام پذیرفت در قالب 35 هزار و 147 سرویس بیش از 460 هزار نفر مسافر طی سفرهای درون و برون استانی جابجا شدند.

وی تصریح کرد: میزان مسافرات های انجام شده در این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 2.7 درصد کاهش داشته است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان ادامه داد: همچنین بررسی های انجام شده در این زمینه 2.5 درصد کاهش جابجایی مسافر با وسایل نقلیه عمومی در سالجاری را نشان می دهد.

حیدری یادآور شد: عمده ترین علت این میزان کاهش را می توان به تمایل مسافرین جهت استفاده از وسیله نقلیه شخصی نسبت داد.

وی با بیان اینکه در طول اجرای این طرح هیچگونه استفاده ای از ناوگان کمکی نیز نشده است، خاطر نشان کرد: در مدت زمان اجرای طرح نوروزی این اداره کل با توزیع 20 هزار نسخه بروشور نوروزی توصیه های لازم را در زمینه ایمنی تردد و اعلام موقعیت مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان به اطلاع مسافران رسانده است.