اجرای مصوبات بخش کشاورزی دولت در مازندران تسریع یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ عصر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در ساری افزود: اجرای برخی مصوبات دولت در استان باید با سرعت ودقت انجام پذیرد.

وی خواستار دقت مسئولان کشاورزی مازندران در به نتیجه رسیدن مصوبات سفر هیئت دولت و اجرای مجتمع های دامپروری و گلخانه ای در استان شد.

مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران نیز در این جلسه گفت: بانک کشاورزی بیش از 64 درصد تسهیلات پرداختی کشاورزی استان را تاکنون پرداخت کرده است.

بهشتی کمک به صندوق بیمه محصولات کشاورزی را در حمایت از کشاورزان ضروری دانست و نظارت بر طرح های زودبازده اقتصادی را ضروری دانست.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با تأکید در افزایش محلول پاشی محصولات کشاورزی استفاده از هر 10 کیلوگرم کود محلولپاشی را معادل 50 کیلوگرم کود سرک بیان و خاطر نشان کرد: این دستاورد تحقیقاتی در اراضی شیبدار بهشهر به نتیجه رسیده است.

یحیی ابطالی تصریح کرد: 105 هزار تن کود ازت به منظور توزیع در استان تأمین شد .

وی توجه به انجام مأموریتها، جذب اعتبارات، نظارت و مدیریت بر اجرای طرحها را مهم قلمداد کرد و دقت در اجرای طرح ها و استفاده از توصیه های فنی در عرصه عملیاتی را از اهداف سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد.

بهشتی با اشاره به آغاز فصل کاشت برنج و کمبود آب آبیاری محصول برنج امسال در مازندران، آبیاری تناوبی در مدیریت آبیاری مزارع را از موضوعات مهم قابل بررسی در استان مطرح کرد.