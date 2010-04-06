جهت تامین آب منطقه قره پشتلو در زنجان سد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار زنجان عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات منطقه قره پشتلو با اشاره به ضرورت تامین آب برای کلیه اهالی منطقه قره پشتلو، آب را مایه حیات، نشاط و عمران و آبادانی ذکر نمود و گفت: تامین آب سالم برای مردم در دستور کار جدی دولت قرار دارد لذا ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان دستگاههایی که تامین، انتقال و توزیع آب جزو وظایف ذاتی آنهاست ضروری می باشد.

محمد رئوفی نژاد هدف برگزاری این جلسه را اخذ تصمیمات مناسب در زمینه تامین آب سالم برای شهروندان ارمغانخانه عنوان کرد و ادامه داد: در همین راستا باید اقداماتی برای تامین موقت آب مورد نظر مردم این منطقه صورت گیرد سپس برای تامین دائمی آب برنامه ریزی های مناسبی انجام گیرد.

وی در ادامه این جلسه با اشاره به برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان استان، حضور نمایندگان استان در مجلس را ظرفیتی مناسب در خصوص پیگیری مسائل مربوط به تامین آب استان ذکر کرد و افزود: انتظار می رود نمایندگان استان همچون گذشته از توسعه ظرفیت های تامین آب استان حمایت نمایند.

رئوفی نژاد همچنین اولویت اصلی اعتبارات خشکسالی را تامین آب شرب برای مردم عنوان کرد.

همچنین فیروز فر مدیر کل دفتر فنی استانداری از تهیه طرح مطالعات تامین آب منطقه قره پشتلو با مسئولیت شرکت آبفار خبر داد و گفت: در همین راستا در حوزه معاونت عمرانی مسئله آب از چند بعد مورد بررسی قرار گرفت که از جمله می توان به انجام کار کارشناسی در جهت تهیه طرح جامع تامین آب استان از سدهای استان توسط آب منطقه ای اشاره کرد.