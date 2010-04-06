نباید کار خلاف قانون در کشور صورت گیرد/ همگرایی روح حاکم بر دولت و مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز سه شنبه در دیدار با معاون پارلمانی وزارتخانه ها و دستگاهای اجرایی اظهار داشت: نباید کار خلاف قانون در کشور صورت گیرد، اگر دستگاهی اقدام غیرقانونی داشت باید با آن مقابله کرد.

وی خاطرنشان کرد: کار خلاف قانون، مغایرت با شرع دارد حتی اگر بخواهیم عدالت گرا باشیم باید قانونگرا باشیم.

رئیس قوه مقننه تصریح کرد: اگر عادت به خلاف قانون عادی شود این موضوع در زندگی روزمره مردم هم اثر گذار خواهد بود.

لاریجانی خاطرنشان کرد: الگوی ما در خصوص توجه به قانون مقام معظم رهبری است، شخصی که همواره بیشترین تاکید را به رعایت قانون در کشور دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان مجلس بر اساس سوگند نمایندگی که داشته اند هر گاه احساس کنند که عدم اجرای قانون یا قانون شکنی در بخشی صورت می گیرد در برابر آن واکنش نشان می دهند.

رئیس قوه مقننه فضای حاکم بر مجلس و دولت را دارای روحیه همگرایی و همکاری ذکر کرد.

لاریجانی خاطرنشان کرد: اگر پاسخ به تذکرات نمایندگان مجلس سریع داده شود تعداد زیادی از آنها به مرحله سئوال در کمیسیون، صحن علنی یا استیضاح نمی رسد.

وی یادآور شد: معاونت های پارلمانی پاسخ به تذکرات نمایندگان را می توانند در دو قالب یک تماس مستقیم و فوری تلفنی و دوم آنهایی که مهم هستند و زمان بر، ظرف مدت دو هفته پاسخ دهند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ایجاد کمیته ای برای ساماندهی مجلس و دولت با رعایت چارچوب قانون اساسی رعایت انصاف و نیز توجه به حفظ شان نمایندگان، سهولت ارتباط تلفنی نمایندگان با وزرا را از دیگر راهکارهای تعامل در سال همت مضاعف، کار مضاعف ذکر کرد.

وی سپس به قانون برنامه پنجم توسعه پرداخت و افزود: در آستانه برنامه پنجم توسعه دستگاههای اجرایی باید نسبت به موارد و راهکارهای دستیابی به اهداف سند چشم انداز توسعه فعالترو دقیق تر برخورد کنند.

لاریجانی درخصوص همکاری و دیدارهای مجلس ودولت گفت: درآئین نامه داخلی مجلس ظرفیت های لازم برای این موضوع پیش بینی شده است به نحوی که دولت می تواند گزارشهایی را در صحن علنی مجلس ارائه کند.