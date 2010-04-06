ساعات آموزش کشاورزی به کشاورزان پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امینی عصر سه شنبه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی جهاد کشاروزی مازندران در ساری از پررنگ کردن نقش متخصصان جوان کشاورزی در مازندران خبر داد و گفت: تاکنون بیش از هزار کارورز جوان در شرکت های فنی مشاوره ای کشاورزی به آموزش، فنون کشاورزی مشغولند .

وی خاطر نشان کرد: مازندران در اجرای طرح کارورزی با همکاری مدیران شهرستانی کشاورزی جزء استان های برتر کشور است.

امینی افزود: افزایش تولید کمی و کیفی محصول از اهداف سازمان نظام مهندسی کشاورزی است و سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز در توسعه این بخش اهمیت دارد .

وی با ابراز تأسف از اختصاص تنها یک ساعت زمان در سال برای آموزش کشاورزان در کشور خاطر نشان کرد: بسترسازی در شرکتهای فنی مشاوره ای مازندران می تواند زمینه را برای افزایش آموزش های علمی و تخصصی به کشاورزان و فارغ التحصیلان فراهم آورد.

وی از اجرای تمهیدات لازم برای دستیابی به اعتبارات در تجهیز شرکت های خدمات فنی مشاوره ای خبر داد و از مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان خواست در اجرای طرح های مختلف به شرکت ها توجه کنند . او با اشاره به انتخابات سوم اردیبهشت سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای تعیین اعضای شورای این سازمان تصریح کرد : حضور فعال توسط اعضاء در انتخابات اهمیت دارد .

امینی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی را به عنوان بخش خصوصی در سازمان جهاد کشاورزی جایگاه مناسبی برای بیان مشکلات و ارائه راهکارها در بخش کشاورزی خواند.

وی خواستار حضور فارغ التحصیلان غرب استان در انتخابات شورای نظام مهندسی کشاورزی شد و وجود صندوق های رأی گیری فقط در مرکز استان را مهمترین مشکل در مشارکت این فارغ التحصیلان دانست.