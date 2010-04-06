به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از مجله شعر که به صاحب امتیازی حوزه هنری و سردبیری مصطفی محدثی خراسانی منتشر می‌شود شاعران و نویسندگانی چون محمد علی محمدی، محمد رضا عبدالملکیان، صدرالدین محلاتی شیرازی، جواد محقق، فرشید یوسفی، محمد رضا تقی دخت، حمید رضا شکارسری و عبدالجبار کاکایی همکاری کرده‌اند.

از آثار خواندنی این شماره می‌توان به "پی کار خویش در پیکار خواجگان و غلامان!" درباره ریاست علی معلم دامغانی بر فرهنگستان هنر، "انجمنهای ادبی تاریخ شفاهی ادبیات هستند" گفتگو با مشفق کاشانی درباره انجمنهای ادبی و نقش آنها، "آکادمیهایی برای شاعران" مروری کوتاه بر شکل‌گیری و نقش انجمنهای ادبی فارسی اشاره کرد.

"تند باد آسمانی شعر" یادداشتی بر سه مجموعه شعر فاضل نظری، "بهاریه‌های فارسی و تاثیر قرآن بر آنها" و شعرهایی از راینر ماریا ریلکه با ترجمه سانیا قاضی از دیگر مطالب این شماره محسوب می‌شوند.

در بخش تقویم تاریخ شعر که کار گردآوری و تنظیم آن به عهده رضا غلامیان است بیوگرافی مختصری ازشیخ ابوسعید ابوالخیر، سیاوش کسرایی، عمادالدین حسنی برقعی (عماد خراسانی)، خسرو گلسرخی، فروغ فرخزاد و عارف قزوینی به چاپ رسیده‌ است.

شمارهشصت و هشتم مجله "شعر" در 120 صفحه و به قیمت 1200 تومان منتشر شده‌است.