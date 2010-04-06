علیرضا جلایر در گفتگو با خبرنگار مهر عصر سه شنبه در این خصوص اظهار داشت: هنوز در این خصوص چیزی به من ابلاغ نشده است و از زبان دیگران خبر برکناری خودم را شنیده ام. البته در این فدراسیون همه چیز غیرقانونی است.

وی افزود: رضازاده سرپرست فدراسیون وزنه برداری است و رئیس نیست و به لحاظ حقوقی قادر به انجام این کار نیست. او کاره ای نیست که بخواهد چنین حکمی را صادر کند.

جلایر در پایان گفت: من پیش از این استعفای خود را آماده کرده ام و فردا به فدراسیون وزنه برداری می روم تا آن را تحویل مسئولان دهم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رضازاده، سرپرست فدراسیون وزنه برداری، روز سه شنبه اقدام به اخراج 12 کارمند و مسئول فدراسیون وزنه برداری کرد که در این میان نام علیرضا جلایر، دبیر این فدراسیون نیز به چشم می خورد.