اسکان یک هزار مسافر در راه مانده در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر احمد حبیبی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل این اداره افزود: از 25 اسفند ماه 88 تا 15 فروردین ماه امسال 375 عملیات امداد و نجات انجام گرفته است.

وی با اشاره به فعالیت 33 پست ثابت، ‌موقت و سیار امداد نوروزی در این مدت اظهار داشت: در مدت این 20 روز که گروه عملیات امداد و نجات این سازمان فعالیت داشته اند116 مورد ماموریت‌ انجام گرفته است که این فعالیتها مربوط به رهاسازی مسافران نوروزی بوده است که در اثر تصادفات در خودروها گیر کرده بودند.

حبیبی با بیان اینکه در این مدت بیش از 130 مورد تصادف در محورهای استان به وقوع پیوسته است، تصریح کرد: بیشترین میزان تصادفات مربوط به محورهای منتهی به مشهد به خصوص درمحور سبزوار - نیشابور و محور تربت حیدریه بوده است.

این مقام مسئول ادامه داد: طی این مدت دو هزار و 883 مورد اقدامات درمانی سرپایی برای مراجعان به پست‌های امداد نوروزی انجام گرفته است .

وی یادآور شد: همچنین 227 نفر از آسیب دیدگان تصادفات و بیماران ناشی از مسمومیت،‌ گزیدگی و ایست قلبی با آمبولانس به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده‌اند.

حبیبی همچنین از اسکان اضطراری یک هزار و 766 نفر از مسافران نوروزی در راه مانده در پایگاه‌های جاده‌ای استان خبر داد و افزود: در مجموع به طور میانگین روزانه 30 دستگاه آمبولانس، 15 دستگاه خودرو نجات و 30 دستگاه سایر خودروها را در پست‌ها و پایگاه‌های جاده‌ای استان به کار گرفتیم.