موافقت قاضی پرونده بر رفع توقیف روزنامه اعتماد

الیاس حضرتی مدیر مسئول روزنامه اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جدیدترین وضعیت پرونده قضائی این روزنامه گفت: در حالی که حکم قاضی پرونده بر رفع توقیف روزنامه اعتماد است ولی رئیس مجتمع قضائی با این نظر موافق نیست.

وی درباره زمان مشخص شدن حکم نهایی پرونده توضیح داد: هنوز زمان مشخصی را به ما اعلام نکرده اند.

روزنامه اعتماد در حال حاضر به دلیل موافقت نکردن رئیس مجتمع قضایی شهید بهشتی با حکم صادره از سوی قاضی خراسانی به دلیل ایراد حقوقی همچنان در توقیف موقت است.

روزنامه اعتماد روز دوشنبه دهم اسفندماه توقیف شده و پرونده آن به قوه قضائیه فرستاده شد و در آخرین روزهای سال 88 زمزمه هایی مبنی بر رفع توقیف این رسانه به گوش رسید ولی تعیین تکلیف پرونده قضائی آن به پس از تعطیلات نوروزی موکول شد.