20 میلیارد ریال برای حفر چاه های کشاورزی در مازندران اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ پاشا ژانوسی عصر سه شنبه در جلسه کمیته تخصصی آب و کشاورزی استان در ساری به مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت : تأمین 2 میلیارد تومان اعتبار به منظور حفر چاه برای مقابله با خشکی نیز پیش بینی می شود .

وی مشارکت دستگاههای اجرائی و کشاورزان را در مصرف آب ، تسریع در یکپارچه سازی شالیزار و فراهم کردن امکانات آبیاری را ضروری دانست .

بررسی وضعیت آبرسانی به شالیزارهای استان همزمان با فصل کاشت این محصول و همچنین بررسی طرح پایانه محصولات کشاورزی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در دستور کار قرار گرفت .

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران نیز با ارائه دیدگاه و تشریح مراحل توسعه طرح پایانه محصولات کشاورزی به بیان ضرورت طرح پیشنهادی خود پرداخت .

یعقوب خواجه وند عابدینی، آموزش کشاورزان با احداث مرکزدانشگاهی ، مدیریت بسته بندی گوشت قرمز ، گوشت سفید ، برنج و چای در استان های شمالی به منظور صادرات و جلوگیری از هدر رفت محصولات را از مهمترین اهداف طرح پیشنهادی برشمرد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ابراز امیدواری از تلاش فعالان عرصه ی کشاورزی و با اشاره به سال کار مضاعف و همت مضاعف افزود : تأئید طرح پایانه محصولات کشاورزی استان مسئله اساسی است که در سازمان جهاد کشاورزی پیگیری می شود .

وی با بیان اینکه تجارت کشاورزی می تواند در توسعه و شکوفائی اقتصاد استان مؤثر باشد خاطر نشان کرد : مدیریت پس از برداشت حلقه مفقوده کشاورزی مازندران است.

تورنگ تصریح کرد : بازاریابی ، بازارداری و بازاررسانی جهانی کلید تجارت خارجی است و به همین منظور باید به دنبال بسته بندی های جدید در ارائه و عرضه ی محصولات باشیم .

وی استفاده از فناوری اطلاعات در کشاورزی ، بسته بندی ، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی را برای سازمان جهاد کشاورزی مهم ارزیابی و بر اهمیت تدوین طرح جامع پایانه محصولات کشاورزی تأکید کرد .

وی از مطرح شدن طرح شرکت آینده سازان بهشت پارس در کارگروه اقتصادی استانداری خبر داد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ترویج مصرف بهینه آب در اراضی شالیزاری تهیه برنامه های ترویجی کشاورزی در صدا و سیمای را راهکار مناسب آموزش یافته های علمی به کشاورزان بیان کرد.

تورنگ تأمین آب شالیزاری حوزه ی هراز در شهرهای محمودآباد ، فریدونکنار ، آمل ، بابل و بابلسر را مهمترین دغدغه سازمان جهاد کشاورزی در زراعت برنج برشمرد.

وی تصریح کرد : در حوزه ی هراز 90 هزار هکتار شالیزار وجود دارد و ترویج فرهنگ آبیاری صحیح ، جلوگیری از غرقاب دائمی شالیزار در این مناطق اهمیت دارد.

وی از مدیران شهرستانی نیز خواست در تأمین به موقع سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی تلاش کنند و خواستار شناسایی نقاط بحرانی برای حفر چاه در هنگام بروز خشکسالی شد.