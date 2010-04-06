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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۰۳

20 میلیارد ریال برای حفر چاه های کشاورزی در مازندران اختصاص یافت

20 میلیارد ریال برای حفر چاه های کشاورزی در مازندران اختصاص یافت

ساری - خبرگزاری مهر : معاون بهره بردرای شرکت آب منطقه ای مازندران از اختصاص 20 میلیارد ریال اعتبار برای حفر چاه های آب کشاورزی فصل زراعی جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر هوشنگ پاشا ژانوسی عصر سه شنبه در جلسه کمیته تخصصی آب و کشاورزی استان در ساری به مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت : تأمین 2 میلیارد تومان اعتبار به منظور حفر چاه برای مقابله با خشکی نیز پیش بینی می شود .

وی مشارکت دستگاههای اجرائی و کشاورزان را در مصرف آب ، تسریع در یکپارچه سازی شالیزار و فراهم کردن امکانات آبیاری را ضروری دانست .

بررسی وضعیت آبرسانی به شالیزارهای استان همزمان با فصل کاشت این محصول و همچنین بررسی طرح پایانه محصولات کشاورزی شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در دستور کار قرار گرفت .

رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران نیز با ارائه دیدگاه و تشریح مراحل توسعه طرح پایانه محصولات کشاورزی به بیان ضرورت طرح پیشنهادی خود پرداخت .
 
یعقوب خواجه وند عابدینی، آموزش کشاورزان با احداث مرکزدانشگاهی ، مدیریت بسته بندی گوشت قرمز ، گوشت سفید ، برنج و چای در استان های شمالی به منظور صادرات و جلوگیری از هدر رفت محصولات را از مهمترین اهداف طرح پیشنهادی برشمرد .
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با ابراز امیدواری از تلاش فعالان عرصه ی کشاورزی و با اشاره به سال کار مضاعف و همت مضاعف افزود : تأئید طرح پایانه محصولات کشاورزی استان مسئله اساسی است که در سازمان جهاد کشاورزی پیگیری می شود .
 
وی با بیان اینکه تجارت کشاورزی می تواند در توسعه و شکوفائی اقتصاد استان مؤثر باشد خاطر نشان کرد : مدیریت پس از برداشت حلقه مفقوده کشاورزی مازندران است.
 
تورنگ تصریح کرد : بازاریابی ، بازارداری و بازاررسانی جهانی کلید تجارت خارجی است و به همین منظور باید به دنبال بسته بندی های جدید در ارائه و عرضه ی محصولات باشیم .
 
وی  استفاده از فناوری  اطلاعات در کشاورزی ، بسته بندی ، نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی را برای سازمان جهاد کشاورزی مهم ارزیابی و بر اهمیت تدوین طرح جامع پایانه محصولات کشاورزی تأکید کرد .
 
وی از مطرح شدن طرح شرکت آینده سازان بهشت پارس در کارگروه اقتصادی استانداری خبر داد .
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر ترویج مصرف بهینه آب در اراضی شالیزاری تهیه برنامه های ترویجی کشاورزی در صدا و سیمای را راهکار مناسب آموزش یافته های علمی به کشاورزان بیان کرد.
 
تورنگ تأمین آب شالیزاری حوزه ی هراز در شهرهای محمودآباد ، فریدونکنار ، آمل ، بابل و بابلسر را مهمترین دغدغه سازمان جهاد کشاورزی در زراعت برنج برشمرد.
 
وی تصریح کرد : در حوزه ی هراز 90 هزار هکتار شالیزار وجود دارد و ترویج فرهنگ آبیاری صحیح ، جلوگیری از غرقاب دائمی شالیزار در این مناطق اهمیت دارد.
 
وی از مدیران شهرستانی نیز خواست در تأمین به موقع سوخت مورد نیاز ادوات کشاورزی تلاش کنند و خواستار شناسایی نقاط بحرانی برای حفر چاه در هنگام بروز خشکسالی شد.
    
کد مطلب 1058929

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