به گزارش خبرنگار مهر، در حساس‌ترین دیدار این مرحله تیم‌های ذوب آهن و استیل آذین عصر پنجشنبه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مقابل هم صف آرایی خواهند کرد. مدافع عنوان قهرمانی مسابقات جام حذفی خسته از مسابقات فشرده داخلی و آسیایی مهیای دیدار برابر استیل آذین می شود تا شاید از این راه میانبر بازهم به سهمیه حضور در لیگ قهرمانان قاره دست یابد.

استیل آذین هم با ستاره‌های پرتعداد خود به دنبال دستیابی به افتخاری تازه در فوتبال ایران است. این تیم که در لیگ برتر روزهای پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است، امیدوار است تا در اولین سال حضور در سطح اول فوتبال ایران آسیایی شود. استیلی و شاگردانش که در لیگ برتر برای رسیدن به سهمیه آسیا دو رقیب جدی چون پرسپولیس و استقلال دارند، با انگیزه‌ای مضاعف به پیروزی در جام حذفی و دستیابی به سهیمه لیگ قهرمانان آسیا از این میدان می اندیشند.

بازی فردای این دو تیم تقابل ستاره‌های دیروز و امروز فوتبال ایران در جامه سرخ تیم استیل آذین با تیمی است که آن را با ثبات ترین تیم این روزهای فوتبال ایران می خوانند. برنده این دیدار می تواند امیدوار به حضور در دیدار نهایی جام حذفی باشد چرا که در مرحله بعد یکی از دو تیم لیگ دسته اولی گسترش فولاد تبریز و مس رفسنجان را ملاقات خواهد کرد.

صبای قم - مس کرمان

این دو تیم عصر پنجشنبه در بهترین شرایط مقابل هم صف آرایی خواهند کرد تا جواز حضور در مرحله نیمه نهایی جام حذفی و رویارویی با پرسپولیس را بدست آوردند. صبای قم به دنبال حذف سپاهان و صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی، در روزهای ابتدایی هفته جاری استقلال را هم در قم شکست داد و در جدول رده بندی لیگ برتر چند پله صعود کرد. از سوی دیگر تیم مس کرمان ناکامی‌های اخیر در میادین خارجی و داخلی را با دو پیروزی برابر السد قطر و ملوان بندرانزلی جبران کرد و از بحران دور شد.

با این شرایط تقابل دو تیم می تواند عصری گرم و فوتبالی را برای تماشاگران قمی رقم بزند. تیم کربکندی امیدوار است با پیروزی مقابل تیم خسته بوناچیچ برای سومین بار حضور در مرحله نیمه نهایی جام حذفی را تجربه کند و فصل 89 - 88 فوتبال ایران را با موفقیت در این پیکارها به اتمام برساند. از سوی دیگر تیم مس کرمان در تلاش برای دستیابی به عنوان قهرمانی جام حذفی و تجربه دوباره پیکارهای آسیایی در فصل آتی است.

مس رفسنجان - گسترش فولاد تبریز

تیم‌های مس رفسنجان و گسترش فولادتبریز تا همین جای مسابقات جام حذفی شگفتی را رقم زده‌اند. این دو تیم دسته اولی که با پس زدن تیم‌های خوب لیگ برتر و دسته اول به جمع هشت تیم برتر جام حذفی راه یافته‌اند با پیروزی در دیدار عصر جمعه و صعود به مرحله نیمه نهایی جام حذفی، کار بزرگ خود را تکمیل خواهند کرد.

ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان که سال گذشته محل وداع استقلال با جام حذفی بود، عصر جمعه پذیرای دو تیم مس و فولاد خواهد بود تا در جدالی تمام عیار برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام حذفی پنجه در پنجه هم کنند.

- برنامه دیدارهای باقیمانده از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 19/1/89

* ذوب آهن اصفهان - استیل آذین تهران، ساعت 17، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

جمعه - 20/1/89

* مس رفسنجان - گسترش فولادتبریز، ساعت 16، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان