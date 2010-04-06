ورود کالاهای فاقد بارکد قاچاق محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نظام الدین برزگری عصر سه شنبه در نشست استاندارد گلستان، با اشاره به اجرای طرح طاها در سال گذشته گفت: با گذشت سه سال از اجرای طرح طاها ( طرح اجرای هماهنگ استاندارد ) که بر اساس آن کلیه مراکز عرضه و توزیع کشور مورد نظارت و بازرسی سازمان استاندارد قرار گرفت تا از عرضه کالای غیر استاندارد جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: بیش از هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد، تعلیق و ابطال شد و همچنین نزدیک به 600 مورد جعل علامت استاندارد ، طی اجرای این طرح شناسایی شد که با آن برخورد قانونی صورت گرفت .

وی همچنین در توضیح "برچسب انرژی" برای کالاهای الکتریکی گفت: یکی از اقدامات مثبتی که در سال های اخیر بطور جدی مورد توجه قرار گرفته است، مشخص کردن ملاک هایی برای مصرف انرژی کلیه وسایل انرژی بر خانگی است که کارخانه های سازنده وسایل خانگی ملزم به رعایت آن هستند.



برزگری بیان داشت: حاصل این کار تهیه و تدوین برچسب انرژی و یا برچسب کارایی انرژی است که امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و علاوه بر اینکه مصرف کننده را با میزان کارایی هریک از وسایل انرژی بر خانگی آشنا می کند، اطلاعات مشترک در همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مربوط به هر وسیله انرژی بر را نیز در اختیار او قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه برچسب انرژی دارای قسمتهای مختلفی است و هر قسمت نشان دهنده اطلاعاتی درخصوص دستگاه مربوطه است ، گفت : بخش های اولیه برچسب انرژی که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی مشترک است، به ترتیب نمایانگر علامت تجاری شرکت سازنده، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه بوده و بخش چهارم برچسب مصرف انرژی که از اهمیت خاصی نیز برخوردار است بوسیله 7 حرف لاتین از A تا G درجه بندی شده است که هر یک از حروف معرف درجه ای از کارایی دستگاه است.

وی ادامه داد: حرف A نشانگر بیشترین بازدهی و حرف G نشان دهنده کمترین میزان بازدهی دستگاه است. بنابراین هرچه رتبه دستگاه بیشتر باشد، کارآیی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می کند بیشتر است و لذا مصرف کنندگان می توانند در هنگام خرید وسایل انرژی بر خانگی با توجه به رتبه دستگاه موردنظر از میزان کارایی و بازدهی آن آگاهی یابند.

رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در پایان تصریح کرد : به طور کلی برچسب انرژی را می توان خط کش و معیاری برای اندازه گیری میزان مصرف انرژی در آن کالا دانست.