توسعه تک بعدی دردی از آذربایجان غربی دوا نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آذربایجان غربی در شرایطی قرار گرفته است که به توجه همه جانبه در بخش های صنعت، راه، آب، گردشگری و... نیاز دارد استانی که به عنوان رنگین کمان ادیان مذاهب کشور به شمار می رود و به خاطر قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی ایران با اروپا می تواند به موتور توسعه کشور شتاب ببخشد.

بی شک اقدامات فرهنگی در سایه همت مضاعف و کار مضاعف می تواند ضمن تعریف و تبین فرهنگ کار و تلاش در حوزه های کاری سه قوه مقننه، مجریه، قضاییه و سایر نهادها باعث ارتقای سطح رفاه مردم در جامعه اسلامی را به دنبال داشته باشد ولی تمامی بخش های استان باید متوزان و همسو توسعه یابد.

نفس سفر هیئت دولت به روستاهای و شهرستانها موجب آشنایی و اطلاع آنان از مشکلات مردم شده که این امر باعث می شود تا ضمن لمس کردن کمبودها و محرومیت های صاحبان اصلی انقلاب اسلامی آنان نیز در حل این مشکلات تلاش مضاعفی کنند.

در این راستا مردم آذربایجان غربی مطالبات خود را از زبان نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور خواستارند.

شخصیت فرهنگی آذربایجان غربی باید ارتقا یابد

نماینده مردم میاندوآب، تکاب و شاهین در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آذربایجان غربی در مقایسه با سایر استانهای کشور به دلیل شرایط جغرافیایی ویژه از امتیازات فرهنگی بالایی برخوردار است ولی در مقایسه با سایر استانها بخش فرهنگی در این استان کمتر توسعه یافته است.

وی با اشاره به داشتن مرزهای مشترک استان با سه کشور مهم و خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان بیان داشت: با توجه به نقش و تاثیر بالای فرهنگی استانهای کشور همسایه در فرهنگ مردم آذربایجان غربی سازمانها، نهادها و بنگاه های فرهنگی برای اجرای رسالت فرهنگی در استان کم است و باید افزایش یابد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ارتقای شخصیت فرهنگی استان تصریح کرد: ما باید مطابق با جامعه ایرانی حرکت کنیم، امروز آرامش فکری، مثبت اندیشی، توجه به مدیریت فردی و اجتماعی در جوامع رواج یافته و برای رسیدن به این اهداف در استان با افزایش رشته های فرهنگی در دانشگاه ها، توجه به شاخص های آموزش و پرورش با افزایش مشارکت مردمی می توان مسیر ترسیم مهندسی فرهنگی را کوتاه تر کرد.

محبی نیا خاطرنشان کرد: وقتی پتانسیل ها و ظرفیت های فرهنگی در آذربایجان غربی بالاست باید ابزار لازم مدیریتی در این بخش درست تعریف شود تا کارکرد فرهنگی نیز افزایش یابد.

توسعه فرهنگی آذربایجان غربی به اعتبارات جهشی نیاز دارد

نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با خبرنگار مهر خواستار تخصیص اعتبارت ویژه و سرمایه گذاری جهشی در بخش فرهنگی آذربایجان غربی شد و گفت: در جریان سفرهای دور اول و دور دوم به مقوله توسعه فرهنگی استان با وجود نیاز و ضرورت بالای استان توجه چندانی نشده است ولی باتوجه به محوریت فرهنگی سفرهای دور سوم امیدواریم به مسائل فرهنگی از بعد نرم افزای، سخت افزاری و اعتباری توجه ویژه ای شود.

جلال محمود زاده افزود: در این راستا مسئولان استان و نمایندگان مردم در مجلس طرح های خوبی از جمله احداث فضاهای ورزشی، مدارس و فضای آموزشی در دانشگاه ها در کنارافزایش اعتبارات توسعه صنعت گردشگردی و...ارائه داده است که در صورت تصویب چشم انداز فرهنگی مناسبی برای توعه فرهنگی استان ترسیم خواهد شد.

وی توجه به بحث های چاپ و نشر کتاب، تاسیس یک روزنامه به همراه افزایش تعداد تیراژ روزنامه های محلی، ارتقای فضاهای فرهنگی مورد نیاز در شهرها و روستاها، توجه به بحثهای فرهنگی از جمله تئاتر، سینما و موسیقی را از دیگر مطالبات فرهنگی مردم استان در دورسوم سفرهای استانی عنوان کرد.

محمودزاده بخش زیادی از مشکلات فرهنگی پیش روی استان را ضعف مدیریت دانست و در عین حال کمبود اعتبارات فرهنگی را نیز بی تاثیر ندانسته و خواستار توجه به هر دو مقوله تاثیرگذار شد.

تعامل بین مدیران و نمایندگان مجلس توسعه استان را به همراه دارد

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد مناسب دولتهای نهم و دهم در راستای ایجاد و احداث مراکز آموزشی در آذربایجان غربی، بیان داشت: متاسفانه به دلیل عدم وجود مدیریت قوی که به ضعف تمامی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس مربوط می شود در راستای ارتقای شاخص های آموزشی استان موفقیتی حاصل نشده است.

سلیمان جعفرزاده همچنین با اشاره به سهم زیر یک دهم درصدی آذربایجان غربی از سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت استان به خبرنگار مهر گفت: این در حالی است که هم اکنون سهم سرمایه گذاری دولت در بخش صنعت استان اصفهان 22 درصد است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار ایجاد اتحاد و همدلی بین دولتمردان آذربایجان غربی و نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیت های این افراد شد.

وی در پایان از عملکرد دولت در حوزه توسعه آبیاری تحت فشار، گسترش و آسفالت راههای روستایی، خوشه بندی صنایع، ایجاد پتروشیمی و توسعه واحدهای تولید سیمان و احداث سالن های ورزشی در مقایسه با سایر دولتهای قبل از انقلاب در سطح استان تقدیر کرد.

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی باید در حد معاونت وزیر اداره شود

یکی از نمایندگان مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی خواستار ارتقای اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی آذربایجان غربی در حد معاونت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد و گفت: علاوه بر هم مرز بودن با سه کشور از آنجایی که استان به دلیل تنوع گویش ها و ادیان و مذاهب مختلف رنگین کمان ادیان ایران به شمار می رود ولی هنوز یک مترجم مسیحی، کلیمی، آشوری و ارمنی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان وجود ندارد و اختیارات این اداره کل برای بهره گیری از این ظرفیت ها بسیار پایین است.

نادر قاضی پور با انتقاد از عقب ماندگی فرهنگی استان بیان داشت: برای درک مظلومیت فرهنگی این استان آمار مقایسه ای استان یزد با آذربایجان غربی با وجود ظرفیت های فراوان فرهنگی کافی است و آن اینکه استان یزد با 200 هزار دانش آموز دارای 19 آموزشکده بوده این در حالی است که آذربایجان غربی با بیش از 600 هزار دانش آموز تنها سه آموزشکده دارد.

وی سینما را یکی از فاکتورهای مهم توسعه فرهنگی دانست و عنوان کرد: در حال حاضر تمامی سینماهای استان به جز سه سینمای نیمه تعطیل ارومیه تخریب یا تعطیل شده اند این درحالی است که وضعیت دانشگاه ها، کتابخانه ها، تئاتر، سالن ها و اماکن فرهنگی، خوابگاه های دانشجویی استان در کنار نبود هنرستان ها و دانشکده های فنی و حرفه ای نیز دست کمی از سینماها استان ندارند.

قاضی پور افزایش تعداد دانشکده ها و دانشگاه ها، توجه به فرهنگ کتاب وکتابخوانی به همراه ایجاد اماکن ورزشی و مجتمع های فرهنگی چندمنظوره را از اولویت ها و مطالبات مردم از رئیس جمهور عنوان کرد.

افزایش تعداد اماکن فرهنگی مهمترین مطالب مردم آذربایجان غربی است

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی نیز افزایش تعداد اماکن فرهنگی را از مهمترین مطالبات مردم استان در جریان دور سوم سفرهای استان اعلام کردو اظهارداشت: مردم آذربایجان غربی به دلیل داشتن مرزهای مشترک با سه کشور خارجی ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان که هریک به نوعی تحت سیطره آمریکا و کشورهای اروپایی هستند روزانه در معرض انواع تبلیغات منفی و سوء دشمنان قرار دارند در این راستا باید تدابیر فرهنگی متناسب با نیاز این استان مرزی اتخاذ شود.

علی زنجانی حسنلویی با بیان اینکه معیشت و فرهنگ دو مقوله جدا از هم نیستند اظهارداشت: در این راستا ابزارهای فرهنگی جهت غنی سازی اوقات فراغت و امورات روزمره مردم این منطقه جوابگو نیست و تاثیر پذیری از رسانه های غربی در این منطقه نمود بیشتری دارد.

وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با هجمه های فرهنگی گسترده دشمنان باید اماکن ورزشی و فرهنگی در سطح شهرهای استان افزایش یابد که در این زمینه نیز با تعامل مسئولان و نمایندگان پیشنهادات خوبی در زمینه ایجاد اماکن فرهنگی از قبیل سینما، مجتمع های فرهنگی و هنری چند منظوره، سالن های ورزشی برای طرح در جریان دور سوم سفر هئیت دولت برای تصویب آماده شده است که امیدواریم دولت با تصویب آنها گام مهمی در توسعه زیرساخت های فرهنگی استان بردارد.

مشوقهای فرهنگی به اصحاب فرهنگ کشور اختصاص یابد

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی در خصوص ارزیابی خود از عملکرد دولت نهم در راستای توسعه همه جانبه آذربایجان غربی گفت: عملکرد دولت نهم در مقایسه با سایر دولتهای بعد از انقلاب در جهت توسعه استان قابل قبول است.

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به ارتقای شاخص های فرهنگی و عمرانی استان طی سالهای اخیر بیان داشت: ولی با توجه به محرومیت 25 ساله استان از بودجه دولت و اجرای طرحهای زیربنایی هم اکنون دولت دهم باید با نگاه و حمایت ویژه به این استان سفر کند.

وی با اشاره به پتانسیلها و ظرفیت های بی بدیل آذربایجان غربی در بخش های جذب توریست خارجی و داخلی، کشاورزی و معدنی، اظهار داشت: دولت دهم باید عملکرد بهتری از دولت نهم داشته باشد تا محرومیت تاریخی از چهره استان زدوده شود.

نماینده مردم خوی و چاپیاره در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار اعطای مشوقهای فرهنگی به فعالان عرصه فرهنگ، هنر و مذهب در سطح کشور شد و خاطرنشان کرد: باید جدی گرفتن بخش فرهنگ در سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانها نمود فیزیکی داشته باشد.

مطالبات مردم از رئیس جمهور احیای دریاچه ارومیه است

یکی ازنمایندگان مردم ارومیه در مجلس احیای دریاچه ارومیه یکی از مطالبات مردم در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی عنوان کرد.

سیدسلمان ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه اظهار داشت: طرح‌ها و پیشنهادهای دور سوم سفر ریاست جمهوری به آذربایجان غربی شامل طرح‌ها و پروژه‌های جدید و یا نیمه تمام سفرهای گذشته است.

وی با بیان اینکه پروژه‌ها و طرح‌های پیشنهادی در این سفر در زمینه‌های علم و فناوری، راه روستایی، ورزش، عمران و توسعه است، تصریح کرد: وجود بیمارستان تخصصی چند تختخوابی، ورزشگاه 50 هزار نفری، شناساندن دو محصول کشاورزی استرتژیکی استان شامل سیب درختی و انگور، احیای دریاچه ارومیه، افزایش اعتبار برای گازرسانی به روستاهای استان و آسفالت راه روستایی از طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی در این سفر است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر پیگیری مصوبات دور اول و دوم سفر، افزود: در برخی موارد مصوبات دور دوم سفر به دلیلی کسری اعتبار راکد مانده است که برای این منظور پروژه‌هایی که تحقق نیافته‌اند نیز در دور سوم مطرح و نسبت به تامین اعتبار آنها نیز پیشنهادهایی شده است.

ذاکر ایجاد سایت ایران خودرو را یکی دیگر از پیشنهادها در این دور از سفر اعلام کرد و عنوان داشت: خودروسازی یکی از صنایع مادر است که جای خالی این صنعت در استان مشهود است.