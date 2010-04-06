آخرین ناکامی آمریکا در قبال ایران/ تحریم غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایننشال تایمز، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته نتوانست برنامه هسته ای ایران را در دستور کار برنامه خود در ماه آوریل قرار دهد که همین امر بر مسیر خیلی کند تحریم احتمالی ایران تاکید دارد، این درحالی است که "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا به اعمال فشارها سریع بر تهران امید داشت.

به نوشته این روزنامه انگلیسی، "یوکیو تاکاسو" نماینده ژاپن که کشورش ریاست این ماه شورای امنیت سازمان ملل را برعهده دارد، گفت: هیچ نشستی در راستای موضوع هسته ای ایران برنامه ریزی نشده است، زیرا هنوز مشخص نیست که چه زمانی پرونده هسته ای ایران بررسی می شود.

بر اساس این گزارش اوباما هفته گذشته اعلام کرد که خواهان مشاهده اعمال دور چهارم فشارهای شورای امنیت علیه برنامه هسته ای ایران طی هفته های آتی است.

به نوشته فایننشال تایمز، مقامات چینی نسبت به حمایت از تحریم های بیشتر علیه ایران محتاطانه عمل کرده اند و مذاکراتی که می تواند به عنوان مقدمه ای برای پذیرش فشارهای بیشتر علیه تهران از سوی پکن باشد، هنوز برنامه ریزی نشده است.

دیپلمات ها اعلام کردند: با فرض موافقت چین با دور جدید فشارها علیه ایران، مذاکره درباره متن قطعنامه ای که روسیه و چندین عضو غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را خواهند پذیرفت، هفته ها زمان می برد.

فایننشال تایمز در ادامه گزارش خود می نویسد: دلایلی برای تمایل آمریکا و دیگر شرکای غربی برای قطعنامه ای علیه ایران پیش از پایان ماه جاری وجود دارد، زیرا دولت لبنان ریاست ماه آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد را برعهده دارد که یک عضو غیر دائم در شورای امنیت است و یقینا به تحریم ایران رای مثبت نمی دهد. دلیل دیگر آن است که بیشتر ماه مه به بررسی کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای در نیویورک پرداخته می شود.

همچنین روزنامه وال استریت ژورنال اخیرا با اشاره به سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین، از توافق تهران و پکن درباره روند گفتگوها پیرامون موضوع هسته ای کشورمان خبر داده است.

توافق ایران و چین در حالی به دست آمده که در هفته گذشته مقامات و رسانه های غربی شایعات زیادی را درباره موافقت چین برای آغاز مذاکرات به منظور اعمال دور جدید تحریم ها علیه ایران منتشر کردند.