آموزش هنرهای قدسی با جدیت در استان یزد پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد،‌ محمود عالیشوندی عصر امروز در جلسه شورای معاونان اداره کل ارشاد استان یزد با اشاره به اینکه در ایام اوقات فراغت تابستان این اداره برنامه‌ های متنوعی را اجرا خواهد کرد، اظهار داشت: آموزش هنرهای قدسی به هنرجویان از اولویت ‌های اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد که با جدیت پیگیری و دنبال می‌ شود.

وی تاکید کرد: بر اساس برنامه ‌ریزی‌های انجام شده در سال جدید، هنرهای قدسی و عاشورایی را جدی خواهیم گرفت.

عالشوندی بیان داشت: آموزش هنرهای خطاطی، تذهیب، نگارگری، مینیاتور و ... از برنامه‌های این اداره در ایام اوقات فراغت تابستان است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کلاس ‌های آموزشی سینمای مستند به زودی با همکاری این اداره کل و فعالتر شدن سینمای جوانان یزد تشکیل خواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت ‌ها و پتانسیل ‌های استان یزد، سینمای مستند در یزد موفق خواهد بود.

در پایان این نشست هریک از اعضای انجمن سینمای جوانان یزد ضمن مرور برنامه‌های این اداره کل در سال جاری، نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با برنامه‌های این اداره در سال همت مضاعف و کار مضاعف بیان کردند.