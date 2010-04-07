به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری با انجام 12 دیدار و تعویق در برگزاری 2 مسابقه پیگیری می شود که در مهمترین دیدار گروه "الف" در بوشهر تیم ایرانجوان میزبان صنعت نفت آبادان است.

ضمن اینکه در این هفته تیم شهرداری تبریز در بندرعباس میهمان شهرداری این شهر است. تربیت یزد هم در خانه با پیام مخابرات شیراز دیدار می کند.

در گروه "ب" تیم داماش رده سومی میزبان آلومینیوم هرمزگان رده چهارمی است که برتری در این دیدار می تواند شانس دو تیم را برای قرار گرفتن در سکو‌های بالاتر جدول رده بندی این گروه افزایش دهد.

در این هفته نفت صدرنشین به دیدار گل گهرسیرجان می رود و تیم رده دومی برق شیراز میزبان پتروشیمی تبریز است.

برنامه مسابقات هفته هجدهم رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه 19/01/89

گروه الف:

* ایرانجوان بوشهر - صنعت نفت آبادان، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* تربیت یزد - پیام مخابرات شیراز، ساعت 16، ورزشگاه نصیری یزد

* شهرداری بندرعباس - شهرداری تبریز، ساعت 16، ورزشگاه بندرعباس هرمزگان

* شموشک نوشهر - کاوه تهران، ساعت 16، ورزشگاه شهدا نوشهر

* شاهین اهواز - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 16، ورزشگاه تختی اهواز

* داماش لرستان - پیام مشهد، ساعت 16، ورزشگاه تختی دورود

* اتکا گلستان - مس رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه آزادی گرگان(این دیدار به علت بازی تیم مس رفسنجان در مسابقات جام حذفی به زمان دیگری موکول شد)

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 39 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 30 امتیاز

3- تربیت یزد 28 امتیاز

4- سپاهان نوین اصفهان 25 امتیاز - تفاضل گل 4+

5- پیام مشهد 25 امتیاز - تفاضل گل 2+ (یک بازی کمتر)

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13- پیام مخابرات شیراز 15 امتیاز

14- شاهین اهواز 8 امتیاز 8 امتیاز

جمعه 20/01/89

گروه ب:

* داماش گیلان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه عضدی رشت

* شیرین فراز کرمانشاه - فولاد اهواز، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* شن سا اراک - مهرکام پارس تهران، ساعت 16، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* نساجی مازندران - مس سرچشمه رفسنجان، ساعت 16، ورزشگاه وطنی قائمشهر

* نفت تهران - گل گهرسیرجان، ساعت 16، ورزشگاه امیرآباد تهران

* برق شیراز - پتروشیمی تبریز، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق

* گسترش فولاد تبریز - کوثر لرستان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز(این دیدار به علت بازی تیم گسترش فولاد تبریز در مسابقات جام حذفی به زمان دیگری موکول شد)

جدول رده بندی ب:

1- نفت تهران 31 امتیاز (یک بازی کمتر)

2- برق شیراز 30 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- آلومینیوم هرمزگان 29 امتیاز

4- داماش گیلان 28 امتیاز

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13- گل گهر سیرجان 15 امتیاز

14- کوثر لرستان 11 امتیاز (3 بازی کمتر)