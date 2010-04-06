دومین عامل انتحاری مسکو شناسایی شد/ خانم معلمی 28 ساله از داغستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع آگاه اعلام کردند دومین عامل انتحاری متروی مسکو که کمربند انفجاری خود را در ایستگاه لوبیانکا منفجر کرد معلم زنی به نام "میریام چاریپوا" بوده است.

وی متولد سال 1982 بوده و مانند دیگر عامل 17 ساله این عملیات انتحاری از شهروندان منطقه داغستان است. ایستگاه لوبیانکا در نزدیکی ساختمان مرکزی سازمان امنیت فدرال روسیه (FSB) واقع شده است.

بر اساس آخرین آمار در دو انفجار انتحاری روز 29 مارس در دو ایستگاه متروی مسکو 40 نفر کشته و دهها تن دیگر مجروح شدند.

منابع اطلاعاتی روسیه این حملات را به یک گروه شبه نظامی فعال در شمال قفقاز منتسب می کنند. به نوشته خبرگزاری اینترفکس روسیه چاریپورا اهل روستای بالخانی در داغستان بوده و همسر یکی از سرکردگان شبه نظامیان این منطقه است.