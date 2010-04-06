تاخیر چند باره روسها در راه اندازی نیروگاه بوشهر قابل توجیه نیست

مهدی شهریاری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباره به تاخیر انداختن راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر از سوی روسها که برای چندمین بار انجام می شودT اظهار داشت: در سال گذشته اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از نیروگاه بوشهر بازدیدی داشتند و طبق وعده روسها قرار بود این نیروگاه در تابستان سال 88 شروع بکار کند اما به دلایلی این راه اندازی به تاخیر افتاد تا اینکه اعلام شد در بهار سال 89 این نیروگاه رسما راه اندازی می شود اما روسها باز هم علیرغم بدقولی چندباره در راه اندازی نیروگاه بوشهر بار دیگر عنوان کردند که این نیروگاه در تابستان سال 89 بهره برداری می شود.

وی افزود: پیش از این روسیه دلایل تاخیر در راه اندازی نیروگاه بوشهر را هماهنگی تکنولوژی و تجهیزات خود با تجهیزات نیروگاه بوشهر و به روز کردن آن عنوان می کرد اما در دو - سه سال اخیر موضوع دیگر بحث های فنی نیست و بیشتر بده بستان های روسها و فشار غربی ها باعث شده تا روسیه ، ایران را گزینه مناسبی برای بازی با غرب بداند تا از این طریق بتواند خواسته های خود را تحمیل کند.

شهریاری با بیان اینکه بدقولی روسها در واگذاری سپر موشکی s300 ، نوع حمایت های آنها در عرصه بین المللی از جمهوری اسلامی ایران و تاخیرهایی که آنها در راه اندازی نیروگاه بوشهر داشته اند که همچون قراردادهای زمان قاجار است، این موضوع باعث شده مردم ذهنیت مثبتی نسبت به روسها نداشته باشند.

وی گفت: به عنوان مثال شعارهایی که اخیرا و پس از انتخابات شاهد بودیم نشانه حمایت مردم از آمریکا و اسرائیل نبود بلکه مردم به نوعی اعتراض خود را به سیاست های روسیه و چین اعلام کردند چرا که این دو کشور همواره غرب را در زمانی که پای منافع شان در بین باشد به ایران ترجیح می دهند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این دو کشور از نظر ایدئولوژیک هم کشورهایی نیستند که بتواند بر روی حرف هایشان حساب ویژه ای باز کرد.شاخص های همکاری این دو کشور بر مبنای منافع شان است و تا منافع شان تامین نشود کار مثبتی انجام نمی دهند.

وی اضافه کرد: عدم گفتگو و تعامل با کشورهای اروپایی به دلیل اینکه اکثر رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری جهان در اختیار آنها است می تواند افکار عمومی را علیه ما تحریک کند و خطراتی را در درازمدت برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد البته در کوتاه مدت هم تاثیرات فراوانی دارد که از جمله آن عدم سرمایه گذاری خارجی در کشور است.