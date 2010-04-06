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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۰۳

500 ورزشکار در مسابقات سوپر لیگ واترپلو رقابت می کنند

500 ورزشکار در مسابقات سوپر لیگ واترپلو رقابت می کنند

طبق اعلام فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مسابقات سوپر‌لیگ واترپلو در چهار رده سنی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در چهار رده سنی زیر 16 سال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مجموعه آزادی برگزار می‌شود.

 سوپر‌لیگ واترپلو از 19 تا 27 فروردین ماه برگزار می شود و 500 ورزشکار در قالب 24 تیم به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.

کد مطلب 1058958

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