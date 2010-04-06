500 ورزشکار در مسابقات سوپر لیگ واترپلو رقابت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسابقات در چهار رده سنی زیر 16 سال، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در مجموعه آزادی برگزار می‌شود.

سوپر‌لیگ واترپلو از 19 تا 27 فروردین ماه برگزار می شود و 500 ورزشکار در قالب 24 تیم به رقابت با یکدیگر می‌پردازند.