سازمان کنفرانس اسلامی به وظیفه ذاتی اش در دفاع از فلسطین عمل کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان کشور و شخصیتهای علمی و سیاسی، بر اولویت بندی مسائل کشور به موضوعات اصلی و فرعی تأکید و خاطرنشان کردند: مسئولان کشور در بخشهای مختلف، توجه خود را بر پیشبرد اهداف اصلی نظام و خدمت رسانی به مردم متمرکز کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک سال جدید، حضور گسترده مردم در مَشاهِد مشرفه و اماکن مقدسه هنگام تحویل سال جدید را عادتی بسیار پسندیده و نشانه ایمان دینی مردم ایران دانستند و افزودند: هرچه محتوای دینی حوادث گوناگون زندگی افزایش یابد، سعادت و رستگاری انسان تضمین می شود و کسانی که دنیا را منهای دین می خواستند اکنون به مشکلات صعب العلاجی گرفتار شده اند.

ایشان با اشاره به تلاش گسترده غرب برای خارج کردن دین از عرصه زندگی و علنی کردن مسائل ضد اخلاقی خاطرنشان کردند: نتیجه این تلاشها در غرب، از هم پاشیدن خانواده و بیگانه شدن افراد جامعه از یکدیگر است اما با اثبات پوچی و به بن بست رسیدن این تفکرات، افراد به دین برمی گردند و اکنون با آغاز این حرکت عظیم، اسلام در کانون توجه قرار گرفته است.

حضرت آیت الله خامنه ای، اسلام را نقطه درخشان و نگین اصلی در منظومه توجهات معنوی در جهان دانستند و علت اصلی مخالفت با اسلام را همین نکته ارزیابی کردند و افزودند: بخش عمده ای از دشمنی با نظام اسلامی، به علت وجود ایمان دینی در این کشور است چرا که ایمان دینی است که مردم را به صحنه آورده و آنان را در پیچ و خم های خطرناک و مشکلات، به خوبی هدایت کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی به قضایای اخیر فلسطین و فاجعه آفرینی در غزه و کرانه باختری اشاره و خاطر نشان کردند: اسلام زدایی از آثار اسلامی، وقایع حرم ابراهیمی و بیرون راندن مسلمانان از خانه و کاشانه خود، توطئه بسیار خطرناکی است که جلوی چشم همه و در سایه مشغول کردن دنیای اسلام به امور جزئی، در حال اتفاق افتادن است.

حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: جا دارد سازمان کنفرانس اسلامی که اساسا برای حمایت از فلسطین تشکیل شده، به وظیفه ذاتی اش در دفاع از فلسطین و بسیج دنیای اسلام در مقابل حرکتهای موذیانه صهیونیستها عمل کند.

ایشان ظرفیتهای دنیای اسلام را برای مقابله با طمع ورزی و خباثت های صهیونیستها بسیار بالا ارزیابی و خاطرنشان کردند: توانمندی و ظرفیتهای دنیای اسلام فقط در نفت خلاصه نمی شود بلکه بزرگترین بازار مصرف کالا و مهمترین گذرگاهها و شریانهای حیاتی دنیا در اختیار مسلمانان است و آبروی غرب در این منطقه خلاصه می شود.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه تصریح کردند: دنیای اسلام حتی بدون استفاده از این امکانات و به صرف استفاده از منطق و حرف سیاسی در دنیا، و نَفس خواستن دولتها و ملتها که وزنه عظیمی در تحولات بین المللی است، می تواند به خواسته های برحق خود جامه عمل بپوشاند.

حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار همچنین با اشاره به گذران فصول و سالها و ضرورت تجربه اندوزی از این تحویل و تحول، همگان را به رعایت تقوی و ارتباط با خدا خصوصاً توجه بیش از پیش در نماز، توصیه و ابراز امیدواری کردند: با عمل کردن مسئولان و مردم به وظایف خود، رحمت الهی شامل حال این کشور شود.