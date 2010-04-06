مدیرعامل جدید شرکت مهندسی و ساختمان نفت منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت امروز 17 فروردین ماه با صدور حکمی توفیق آذرمگین را به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران منصوب کرد.

در حکم مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی خطاب به آذرمگین آمده است: به استناد مصوبه مورخ 15 فروردین ماه امسال مجمع عمومی و نظر به تعهد، تجربه و مراتب شایستگی جنابعالی به سمت جدید منصوب می شوید.

در ادامه این حکم تکریم ارزشهای بنیادی کرامت انسانی، بازنگری و تبیین برنامه های راهبردی و استراتژیک متناسب با شرایط و امکانات موجود، طراحی سیاستها و روشهای نوین مالی، برای تامین منابع و روزآمدی فعالیتهای مالی پروژه ها، همکاری موثر با مدیران عامل شرکتهای پالایش نفت برای رفع موانع موجود و سرعت بخشیدن به اجرای طرحها، نظارت دقیق بر پیشرفت فعالیتها بر اساس برنامه زمان بندی طرحها، سیاست گذاری و برنامه ریزی برای انتقال تکنولوژی صاحبان لیسانس به منظور دستیابی به فناوری های نوین، همت و کار مضاعف برای به کارگیری حداکثر توان داخلی برای ساخت تجهیزات از دیگر وظایف جدید مدیر این مجموعه نفتی عنوان شده است.

به گزارش مهر، آذرمگین پیشتر به عنوان مجری طرح بهبود کیفی و کمی فرآورده ها، مجری طرح احداث خطوط انتقال و تاسیسات، رئیس مهندسی و ساختمان عمومی خطوط لوله و مخابرات و مجری طرح بهینه سازی فرایند و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه تهران در شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران مشغول فعالیت بوده است.

بازنشستگی علت تغییر اصغر صالحی مدیر عامل سابق شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران عنوان شده است.