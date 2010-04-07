طرح پایش سلامت برای 220 هزار نفر از جانبازان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در چالدران، عباسپور سه شنبه شب در نشست بررسی مشکلات خانواده های معظم شهدا، ایثارگران جانبازان و آزادگان چالدران که در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان ترتیب یافت با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف خدمت رسانی درمانی به جانبازان شیمیایی، قطع نخاعی ، اعصاب و روان شدید و بیماری سرطان در سه مرحله اجرا شود.

وی با بیان اینکه در مرحله اول این طرح افراد تحت پوشش توسط پزشکان عمومی معاینه می شوند افزود: این افراد در مرحله دوم با تکمیل پرونده به پزشکان متخصص ارجاع داده می شود و در صورت تشخیص پزشک نیز در بیمارستانهای فوق تخصص مورد مداوا قرار می گیرند.

عباسپور تعداد جانبازان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور را 500 هزار نفر اعلام کرد و گفت: تمامی این تعداد افراد از خدمات درمانی این بنیاد بهره مند هستند.

ایجاد اشتغال برای 40 هزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر

معاون تعاون و امور اجتماعی رئیس سازمان بنیاد شهید و ایثارگران کشور نیز از ایجاد اشتغال برای 40 هزار نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در شاهین دژ، محمد تقی شریعتی شامگاه سه شنبه در جریان سفر به این شهرستان افزود: با توجه به نامگذاری امسال به نام همت مضاعف و کار مضاعف در صدد هستیم برای رفع مشکلات شغلی فرزندان آنها، ایجاد اشتغال برای 40 هزار نفر از فرزندان شاهد و جانباز را جزو برنامه های اولویت دار این سازمان قرار داده ایم.

وی ادامه داد: این اشتغالزایی با استخدام در نهادها و سازمانها و ادارات، ارائه تسهیلات بانکی برای خود اشتغالی از طریق ارائه مشاوره های شغلی و مهارت آموزی آنها با برگزاری دوره های آموزش فنی حرفه ای امکانپذیر خواهد شد.

وی به اجرای طرح مسکن مهر در بین خانواده های شاهد و ایثارگر اشاره و اضافه کرد : با توافق وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان بنیاد شهید و ایثارگران واگذاری زمین برای اجرای این طرح به اتمام رسیده و امسال در شهرهای کوچک 160 میلیون ریال و در شهرهای بزرگ 200 میلیون ریال به 60 هزار نفر از واجدین شرایط واگذاری مسکن مهر تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد.

معاون رئیس سازمان بنیاد شهید و ایثارگران از ساماندهی 60 درصد از مزار شهدا در کشور خبر داد و گفت: پیش بینی می شود تا سال آینده تمام مزارهای شهدا در کشور ساماندهی شوند.