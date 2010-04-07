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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

صلاحی:

گوشت قرمز باید با حذف واسطه‌ها در خراسان رضوی عرضه شود

گوشت قرمز باید با حذف واسطه‌ها در خراسان رضوی عرضه شود

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: گوشت قرمز باید با حذف واسطه ها به مردم عرضه شود.

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ؛ محمود صلاحی شامگاه سه شنبه در نشستی با اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاونی دامداران خراسان رضوی افزود: با حذف واسطه ها محصولات دامی به طور مستقیم و با قیمت مناسب تر به دست مصرف کننده می رسد.

استاندار خراسان رضوی افزود: دامداران، تولید کننده یکی از اساسی ترین نیازهای کشور هستند که زحمات و تلاش های آنان کمتر به چشم می آید.

وی اظهار داشت: استان خراسان رضوی باید همواره در هر دو زمینه دامداری و کشاورزی به جایگاه واقعی خود برسد.
 
استاندار خراسان رضوی  با تاکید به اهمیت گوشت شتر از لحاظ بهداشتی و تغذیه ای، تصریح کرد: با توجه به توانایی ها و ظرفیت های استان، باید در راستای توسعه تولید گوشت شتر در استان اقدامات لازم صورت پذیرد.
 
وی با اشاره به تولید بیش از نیاز شیر در استان بر آمادگی خراسان رضوی برای ارسال شیر به دیگر استان های کشور تاکید کرد.
 
اعضای هیئت مدیره اتحادیه تعاونی دامداران خراسان رضوی نیزعلاوه بر ارائه گزارشی از توانمندی ها و اقدامات انجام شده در استان به بیان پیشنهادات خود پرداختند.
 
کد مطلب 1058968

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