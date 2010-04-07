ناتوانی واحدهای بین الملل دانشگاهها در جذب دانشجوی خارجی

اسفندیار اختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی وضعیت شعب بین الملل دانشگاهها در روز گذشته (چهارشنبه) در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: این جسه با حضور تمامی روسای دانشگاههای مادر، روسای دانشگاههای بین الملل و مسئولین مناطق آزاد، وزیر بهداشت، معاون آموزشی وزارت علوم و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون آموزش از شعب بین الملل گفت: اعضای کمیسیون در این جلسه دغدغه های خود را مطرح کردند که شامل مسائل آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مشکلاتی است که تا به حال موجب عدم دسترسی این شعب به برخی از اهدافشان شده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: در این راستا هر کدام از روسای دانشگاهها گزارش مربوط به عملکرد دانشگاهشان را ارائه دادند که از دانشگاه تهران دکتر باقر لاریجانی و از دانشگاه صنعتی شریف دکتر سهراب پور به ارائه گزارش پرداختند.

اختیاری افزود: در ادامه جلسه دستجردی وزیربهداشت و جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز به ارائه نظرات و پیشنهادات پرداختند و قرار شد در جلسات بعدی نگاهی عمیق تر برای مرتفع ساختن این مسائل صورت گیرد و راهکارهای اجرایی و قانونی که این دانشگاهها به آن نیازمندند استخراج و اعمال شود.