معرفی شخصیت علامه بهلول گنابادی نیاز جامعه امروزی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی شامگاه سه شنبه در دیدار با مسئولان برگزاری همایش بزرگداشت علامه بهلول که اواخر آذرماه 89 درگناباد برگزار می شود، ضمن اشاره به شخصیت منحصر به فرد این عالم برجسته افزود: تمام جنبه های زندگی ایشان ارزشمند است.

وی مقاومت و پایداری علامه بهلول در مشکلات را خصیصه برجسته این عالم دینی معرفی کرد و اظهار داشت: شخصیت این علامه حتی برای هم نسل های ایشان هم ناشناخته مانده است و وظیفه ماست تا وی را آنچنان که بوده به جامعه معرفی کنیم.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مسئولان برگزاری این همایش در معرفی علامه بهلول به دنبال شخصیت سازی نباشند، افزود: مسئولان باید با به دست آوردن شناخت کامل به معرفی ایشان بپردازند.

صلاحی با تاکید بر حمایت مادی و معنوی استانداری از این همایش، خاطرنشان کرد: فرماندار شهرستان گناباد نماینده استانداری در همایش بزرگداشت علامه بهلول خواهد بود.

وی با استقبال از پیشنهاد مسئولان شهرستان گناباد مبنی بر تاسیس بنیادی به نام بنیاد بهلول تصریح کرد: این بنیاد باید با حضور فرهیختگان و علاقمندان به این شخصیت برجسته و به صورت خصوصی تشکیل شود که مورد حمایت دولت نیز قرار خواهد گرفت.

استاندار خراسان رضوی ابزار امیدواری کرد مسئولان شهرستان گناباد با توجه به پیشینه تاریخی و وجود علمای اندیشمند بتوانند به بهانه برگزاری همایش بزرگداشت علامه بهلول کار علمی و تحقیقی اصولی در جهت معرفی عرفان حقیقی انجام دهند.

محمد صفایی فرماندار گناباد نیز در این جلسه گفت: امور مربوطه به برگزاری همایش بزرگداشت علامه بهلول از اوایل سال گذشته پیگیری شده و توافقاتی در این زمینه صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه این همایش با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز علمی و دانشگاهی برگزار خواهد شد، افزود: هدف از برگزاری همایش بزرگداشت علامه بهلول شناسایی شخصیت ایشان است.

صفایی توانمندی شهرستان گناباد برای برگزاری همایشهای مختلف در سطح ملی را خوب ارزیابی کرده و اظهار داشت: در نظر داریم تا معرفی شخصیت بهلول منحصر به روز برگزاری همایش نشده و به یک جریان فرهنگی تبدیل شود.