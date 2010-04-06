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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۸:۳۲

در ادامه سفرهای استانی؛

احمدی نژاد فردا به استان آذربایجان غربی می رود/ جزئیات برنامه سفر

احمدی نژاد فردا به استان آذربایجان غربی می رود/ جزئیات برنامه سفر

در ادامه سفرهای استانی هیئت دولت، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت فردا چهارشنبه به استان آذربایجان غربی سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفر رئیس جمهور و جمعی از اعضای کابینه دهم به استان آذربایجان غربی هشتمین سفر استانی هیئت دولت در دور سوم از این سفرها و همچنین نخستین سفر استانی در سال جدید محسوب می شود.

گفتنی است سخنرانی در جمع مردم ارومیه، تشکیل کارگروه فرهنگی به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، برگزاری جلسه هیئت دولت، شرکت در گفتگوی زنده تلویزیونی، دیدار با مدیران استان، دیدار با منتخبان و فرهیختگان استان، دیدار چهره به چهره با مردم استان و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران استان آذربایجان غربی از جمله برنامه های رئیس جمهور در این سفر خواهد بود.
 
 
کد مطلب 1058971

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