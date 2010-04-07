شهید طوسی علمدار لشگر 25 کربلا / "آفتاب شمال" در آستانه انتشار

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمّدحسن قاسمی طوسی معروف به طوسی، در ماه شعبان 1337هجری شمسی در روستای طوسکلا از توابع شهرستان نکا در استان مازندران به دنیا آمد و دوران کودکی اش را در دامن مادری مؤمنه و پدری پرهیزگار گذراند.

این شهید والامقام در سال 1344 به دبستان ابتدایی روستای محل سکونتش رفت. برای گذراندن دروس راهنمایی در مدرسه فردوسی نکا نام نویسی کرد.

پس از آن به دبیرستان طالقانی ساری رفت. در این مرحله بود که با تعدادی از انقلابیون آشنا شد تا اینکه پس از تحمل زحمات و زجرهای فراوان و گذراندن سختی‌ها و مشکلات، به گروه‌های مبارز علیه حکومت شاه پیوست.

همین زمان بود که با اندیشه های امام خمینی (ره) آشنا شد. به دلیل مشکلات مالی و روحیه انقلابی موقتاً دست از درس خواندن کشید. با دختر عمه اش ازدواج کرد.

برای رفتن به خدمت سربازی بارها و بارها از طرف پاسگاه ژاندارمری احضار شد. به همه گفته بود که به طاغوت خدمت نمی کند. سرانجام پس از اعزام به بیرجند و خوردن توتون و بالا رفتن ضربان قلبش موفق شد، معافیت بگیرد و در همین زمان مصادف بود با شروع تظاهرات مردمی علیه حکومت شاهنشاهی، به همراه تعدادی از روحانیون به ساماندهی تظاهرات مردمی در شهرهای ساری، نکا و بهشهر پرداخت. بارها تا آستانه دستگیری توسط ساواک و نیروهای شهربانی پیش رفت.

شهید طوسی در ماه بهمن 1357 برای استقبال از امام خمینی (ره) به همراه دوستان انقلابی اش به تهران رفت. پس از پیروزی انقلاب با تعدادی از روحانیون برای حفاظت از انقلاب، اقدام به تاسیس نیروی نظامی کمیته انقلاب اسلامی در شهر نکا نمود.

در مرداد 1358به عضویت سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی در آمد. در آرام کردن اغتشاشات غائله گنبد نقش فراوانی داشت. به کردستان هجرت کرد و با جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان، آشنا شد. با شروع فعالیت ضدانقلاب درجنگل های شمال، به مازندران برگشت و گروه شهید را تأسیس نمود.

با آغاز جنگ تحمیلی توسط حکومت عراق علیه ایران در31 شهریور 1359، به همراه تعدادی از دوستانش به جبهه سرپل ذهاب رفت. مسئولیت پشتیبانی از نیروهای مستقر در منطقه به ایشان واگذار شد.

پس از بازگشت از سرپل ذهاب به معاونت عملیات سپاه ساری منصوب شد. آرام نمودن جنگل های شمال از وظایف این معاونت بود. گردان رزمی جنگل برای مقابله با ضدانقلاب به پیشنهاد ایشان شکل گرفت.

پس از حمله ضد انقلاب در ششم بهمن 1360 به مردم آمل، به جبهه رفت. به همراه تیپ 31 عاشورا، در عملیات‌های فتح‌المبین، ‌بیت المقدس - آزادسازی خرمشهر- حضور یافت.دوباره به مازندران برگشت و برای پاکسازی جنگل‌های شمال کشور از وجود ضدانقلاب به مسئولیت عملیات محور سوادکوه - مازندران - منصوب شد.

وی پس از نشان دادن شایستگی هایش به فرماندهی تیپ سوم قرارگاه عملیاتی حضرت ابوالفضل (ع) رسید.

معاونت طرح و عملیات سپاه پاسداران منطقه سه گیلان و مازندران، جانشین قرارگاه نیرویی قدس مازندران، معاون اطلاعات لشکر 25 کربلا، حضور در عملیات های والفجر 4 و 6، بدر، خیبر، قدس 1 و 2، والفجر 8، کربلای 1 و 4 و 5 و 8، و رسیدن به جایگاه جانشینی فرماندهی لشکر ویژه 25 کربلا، از نکات برجسته زندگی وی محسوب می شود.

محمدحسن طوسی در طی خدمت اش چندین مرحله جراحات سخت ترکش‌های نارنجک، خمپاره، اصابت تیر مستقیم، مجروحیت سخت و طاقت فرسای شیمیایی، را تجربه کرد.

پیشنهاد اعزام به مکه معظمه را به دلیل اهمیت حضور در جنگ نپذیرفت. در آخرین روزهای عمرش به زیارت آقا علی بن موسی‌الرضا(ع)رفت.

شهید طوسی بنیانگذار لشگر ویژه 25 کربلا بوده است

سرتیپ پاسدار مهدی محمدی، معاون امور مجلس و استانهای ناجا درباره شهید طوسی گفت: لشگر 25 کربلا در دامن خود قهرمانان سرافراز فراوانی را تقدیم اسلام و ایران اسلامی نموده است.

وی افزود: مردم مازندران به این افتخاری که خداوند متعال نصیب آنان کرده بر خود می بالند و آن را ارج می نهند، وی ویژگی بارز شهید طوسی را در ادب و متانت وی عنوان کرد.

به گفته محمدی، شهید طوسی از بنیانگذاران لشگر همیشه ظفرمند و پیروز لشگر 25 کربلا بوده است.

شهید طوسی در کلام یاران

سرلشگر پاسدار رحیم صفوی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره شهید طوسی اظهار داشت: سردار شهید طوسی را به لحاظ ارتباط کاری که با هم داشتیم کاملا می‌شناسم روحیه شجاعت و شهامت و عشق و ایثار در وجودش متبلور بود.

صفوی گفت: طوسی دارای استعداد فوق‌العاده نظامی و راهگشای بسیاری از مسائل نظامی در لشگربود از خصوصیات بارز کاری ایشان شناسایی کارشناسانه و فنی و دقیق او در مناطق عملیاتی بود با تمام خستگی که در وجودش بود دست از کار نمی‌کشید و تمام آرزویش پیروزی بچه‌ها و نابودی دشمن بود .

طوسی؛ مالک اشتر لشکر 25 کربلا

به گفته صفوی، سردار طوسی بر اثر رشادتهای بی‌مانند که از خود در لشگر به جا گذاشت می‌توان او را مالک اشتر لشگر25 کربلا نامید.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس درمورد این شهید والامقام می گوید: لشگر پر افتخار 25 کربلا در دامن خود قهرمانان سرافراز فراوانی را تقدیم اسلام و ایران عزیز کرده است و برادر عزیز و بزرگوار شهید طوسی یکی از این فرزندان قهرمان مازندران بود که در بنیانگذاری لشگر 25 کربلا سهم مهمی بر عهده داشت.

طوسی خستگی ناپذیر و شجاع بود

وی افزود: برادر عزیز و بزرگوار شهید طوسی یکی از این فرزندان قهرمان مازندران است که در بنیانگذاری لشگر 25 کربلا سهم مهمی بر عهده داشت و در مسئولیت‌ های مهمی همچون اطلاعات و فرماندهی و امور ستادی از خود شایستگی ‌های فراوانی را به ثبت رساند.

سرتیپ پاسدار کمیل کهنسال از همرزمان شهید طوسی و از فرماندهان دفاع مقدس اظهار داشت: من و شهید طوسی بعد از عملیات والفجر 8 در حین رفتن به فاو بودیم، او را خیلی ناراحت دیدم، مرتب با خود زمزمه‌هایی می‌کرد، پرسیدم محمد حسن چرا ناراحتی؟ گفت: بسیاری از دوستانم شهید شدند و من هنوز مانده‌ام. گفتم تو شهید می‌شوی، نگران نباش. گفت: آخر من برای بعد از شهادت خودم هم نگرانم.

آفتاب شمالی توسط سوره منتشر می شود

مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری مازندران و نویسنده کتاب های مرتبط با شهید والامقام محمد حسن طوسی در گفتگویی با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: تاکنون کتاب های ستاره شمالی و معبر هشتم به نویسندگی بنده و انتشارات سوره حوزه هنری و کنگره سرداران و ده هزار شهید مازندران منتشر شده است.

حجت الاسلام سید ولی هاشمی افزود: کتاب آفتاب شمال که حاوی 130 خاطره از زندگانی شهید طوسی از دوران کودکی تا شهادت بوده از اوایل تابستان 89 توسط انتشارات سوره حوزه هنری چاپ خواهد شد.

وی همچنین از اتمام مراحل تدوین کتاب " عبور از جنگل " خبر داد و گفت: این کتاب نیز تا خرداد 89 به چاپ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه کتاب ستاره های شمالی که چاپ نخست آن در سال 83 صورت گرفته است در سال 87 تجدید چاپ شده و سال 89 به چاپ سوم خواهد رسید افزود: این کتاب به عنوان کتاب برتر سال در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در اردیبهشت ماه امسال عرضه می شود.

نویسنده کتب دفاع مقدس مازندران با اشاره به اینکه کتاب ستاره های شمالی حاوی ناگفته هایی از شهید طوسی از طریق همرزم وی " سید حبیب الله حسینی" است، افزود: کتاب فوق در جشنواره سال کتاب دفاع مقدس در سال 84 توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کشور به عنوان کتاب برگزیده سال معرفی شد.

هاشمی افزود: کتاب ستاره های شمالی در ردیف پرفروش ترین کتاب های انتشارات سوره در سال 84 بوده و به عنوان نخستین کتاب منتشره شده دفاع مقدس با موضوع ملی در سطح کشور بوده است.

بخشی از وصیت نامه سردار شهید طوسی

باید همه دست به دست هم داده متحدا و متفقا خالصانه به ریسمان الهی چنگ زده و با قلبی مملو از ایمان، تقوا و خلوص در مسیر این حرکت الهی تلاش نمود تا خدای ناکرده گزندی به اسلام عزیز و قرآن کریم نرسد و ما هم ان شاء الله عاقبت به خیر و در نهایت به مقام قرب ذات باریتعالی نایل گردیم.

پدر و مادرم: درود خدا بر شما باد، شمایی که تمامی وجودتان را برای این انقلاب و اسلام قرار داد، و فرزندان خود را برای جهاد در راه خدا به جبهه فرستادید و خودتان، اگر در جبهه نیستید تمامی وجودتان در جبهه و سنگرهای رزمندگان می‌باشد و در این راه فرزندان عزیزتان ابراهیم را برای رضای خدواند تقدیم نمودید و حتی با پیکر مطهر و خونین‌اش نیز ملاقات نکردید زیرا هدیه‌ای که به پیشگاه خدا فرستادید حتی حاضر به پس گرفتن آن نشدید، این برای شما افتخاری بس بزرگ است.

دنیا محل امتحان و آزمایش است و کاروانسرایی است موقت، قافله مرگ فرا خواهید رسید و همه در نوبت قرار دارند ودر مهلت مقرر باید بسوی او بازگشت.انچه را خداوند تقدیر می کند کسی قادر به آن نخواهد بود خداوند دقیقه و ثانیه‌ای مرگ کسی را به تأخیر نمی اندازد پس چه بهتر که انسان زندگی اش را در مسیر طاعت الهی و در جهت کسب رضایت خداوند قرار دهد وهمواره بیاد او باشد

در پایان به همه شما توصیه می نمایم که در برابر تمامی مصائب وارده، به خداوند پناه ببرید و به یاد حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) خودتان و قلبتان را آرامش ببخشید چون این بزرگواران بیشترین مصائب را در طول تاریخ اسلام برای رضای خداوند به جان و دل خریدند. انتظار دارم اگر شهادت نصیب من شد صبر و استقامت پیشه کنید که خداوند با صابران است.

سرلشگر پاسدار شهید محمد حسن طوسی سرانجام در دشت تفتیده‌ شلمچه و در مورخه‌ 19فروردین1366 در سن 29 سالگی و با اصابت ترکش‌های خمپاره 60 م.م عراقی‌ها و در حالی که در نزدیک ‌ترین محل به دشمن، استقرار یافته بود، برای همیشه از زمینیان فاصله گرفت.



آن گونه که خود خواسته بود و بارها به دوستانش گفته بود، ابتدا به فضیلت گمنامی رسیدوکسی ازمکان افتادن جنازه اش مطلع نشد.

پس از سال‌ها فراق و هجران، شهید طوسی دوستان، خانواده وهمرزمانش را در لشکر 25 کربلا از چشم انتظاری در آورد و در حالی که هشت سال از شهادتش می‌گذشت در سال1374هجری-شمسی باقی مانده‌ پیکرپاک و مطهرش روی دست شاگردان و یارانش قرارگرفت. در خلوت خانه دل دوستانش،برای همیشه چون شقایقی سرخ بر زمینی سبز جای گرفت.

خانواده طوسی سه شهید به نام های محمد حسن، محمد حسین و محمد ابراهیم تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.