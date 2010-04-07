۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۲۶

درخواست گمرک سیستان و بلوچستان از تجار برای ترخیص کالاهای دپو شده

زاهدان - خبرگزاری مهر: ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تجار استان هر چه سریعتر کالاهای دپو شده خود را از انبارهای گمرک زاهدان ترخیص کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابوالفضل اکبرپور با اعلام این خبر اظهار داشت: انبارهای گمرک زاهدان مملو از کالاست و این امر موجب شده تا کامیونها برای ترخیص کالا در کمرگ میرجاوه منتظر بمانند.

ناظر گمرکات استان سیستان و بلوچستان افزود: در صدد هستیم کالاهای انبار شده در گمرک زاهدان هر چه سریعتر تخلیه شود که در همین راستا مقداری از کالاهای موجود در انبار گمرک زاهدان تخلیه شده و به 30 کامیون حامل برنج از مرز میرجاوه مجوز ترخیص داده شده است .

غمشاد رئیس گمرک میرجاوه هم با اشاره به تجمع کامیونها در گمرک این شهر گفت: گمرک میرجاوه هیچ مشکلی برای ترخیص کالاها ندارد و هر لحظه که تجار کالاهای خود را از انبار گمرک زاهدان تخلیه کنند مجوز ترخیص کالاهای وارد شده به مرز میر جاوه صادر خواهد شد .

