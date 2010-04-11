آغاز تدوین آئین نامه اجرایی طرح مشاغل خانگی/ شناسایی 200 شغل خانگی

حمید حاجی عبدالوهاب در گفتگو با مهر در خصوص روند اجرای طرح مشاغل خانگی گفت: با توجه به اینکه در روزهای گذشته کلیات طرح مشاغل خانگی توسط نمایندگان مجلس به تصویب رسیده است، اولین گام در اجرای این طرح اشتغالزایی تدوین آئین نامه اجرایی است.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: بر اساس برنامه اولیه و قانون، وزارت کار و امور اجتماعی پس از تصویب طرح مشاغل خانگی توسط مجلس 3 ماه فرصت دارد تا آئین نامه اجرایی و برنامه کلی طرح را برای اجرا تدوین کند.

وی ادامه داد: البته مجلس پس از تصویب کلیات طرح مشاغل خانگی، شرح مواد آن را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه فراهم شدن مقدمات اجرایی طرح مشاغل خانگی نیز تاکنون هماهنگی هایی نیز با بسیاری از دستگاهها انجام شده است و در همین راستا فهرست 200 شغل خانگی نیز شناسایی و مشخص شده است.

معاون وزیر کار با تاکید براینکه برای اجرای طرح مشاغل خانگی بین دستگاهها اجماع است، بیان داشت: با همکاری دستگاهها اجرای طرح مشاغل خانگی در منازل پیگیری خواهد شد.

به گفته حاجی عبدالوهاب با توجه به اینکه قانون اجرای طرح مشاغل خانگی به تصویب رسیده است، پس از تدوین آئین نامه اجرایی، کار آغاز خواهد شد.

به گزارش مهر، وزارت کار و امور اجتماعی در راستای ارائه طرحهای اشتغالزایی، پس از اجرای طرح بنگاههای کوچک زودبازده طرح مشاغل خانگی را مورد توجه قرار داده است و از این طریق سعی دارد همانطور که توانسته نظر نمایندگان مجلس را در مفید بودن اجرای این طرح جلب کند، بتواند از این طریق مشاغل جدیدی را نیز ایجاد و توسعه دهد.

گفتنی است در روزهای پایانی هفته گذشته کلیات طرح مشاغل خانگی با 178 رای موافق، 33 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح دولت موظف می شود به استناد اصول 28 و 43 قانون اساسی و با توجه به سند چشم انداز مشاغل خانگی را مطابق این قانون و حسب قانون برنامه 5 ساله، توسعه، ساماندهی و حمایت کند به نحوی که زمینه ایجاد اشتغال برای اینگونه متقاضیان فراهم شود.

براساس این طرح، مشاغل یا کسب و کار خانگی آن دسته از فعالیتهایی است که با تصویب ستاد ماده 3، توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی و در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می شود.