طرح هدفمند کردن یارانه تا پایان سال 89 اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا تقی پور عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شوط با انتقاد از برخی کارشکنی ها در خصوص اجرای طرح هدفمندی اظهارداشت: عملیاتی کردن طرح هدفمند کردن یارانه نیازمند همکاری و تعامل سازنده مجلس، دولت و سایر نهادهای اجرایی است.

وی ادامه داد: با اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها به سمت اصلاح یارانه های مصرف پیش می رویم.

تقی پور در ادامه با اشاره به سه مصوبه اجرایی نشده دور اول و دوم سفر ریاست جمهوری در این شهرستان خاطرنشان کرد: در جلسه استانی هیئت دولت در دور سوم سفر به استان رفع موانع اجرایی این مصوبات را پیگیری خواهم کرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از ارائه 10 طرح از محل بنگاه های اقتصادی زودبازده در دور سوم سفر استانی هئیت دولت به آذربایجان غربی از سوی شهرستان شوط خبرداد و گفت: امیدواریم با تصویب این طرح ها گام مهمی در توسعه این شهرستان برداشته شود.

فرماندار شهرستان شوط نیز در این نشست خواستار اجرایی شدن چهاربانده شدن هفت کیلومتر از محور ارتباطی تبریز بازرگان در این شهرستان که از مصوبات دور دوم سفر استانی هیئت دولت است شد و بیان داشت: تسریع در روند اجرای سد فشل با تزریق 31 میلیارد ریال از مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری نیز از دیگر مطالبات مردم این شهرستان است.

غلامرضا غنی زاده با اشاره کندی روند اجرای طرح آب گرم معدنی شهرستان شوط که از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت می باشد بیان داشت: این طرح با 80 درصد پیشرفت فیزیکی و صرف 10 میلیارد ریال اعتبار با روند بسیار کندی در حال اجراست که تسریع و اتمام آن به 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.

در این نشست نمایندگانی از دستگاه های اجرایی، دهیاری و کشاورزان به طرح مسایل و مشکلات خود پرداختند.