به گزارش خبرگزاری مهر، از بعد ازظهر روز چهارشنبه نواحی شمال غرب و بتدریج غرب کشور، در روز پنجشنبه نواحی غرب، شمال غرب و بتدریج غرب دریای خزر، ارتفاعات البرز و زاگرس، در روز جمعه نیمه غربی، سواحل دریای خزر، شمال شرق و دامنه‌های البرز و در روز شنبه اکثر نقاط نیمه شمالی کشور و دامنه‌های زاگرس تحت تاثیر این سامانه قرار گرفته و در این مناطق شاهد وزش باد، افزایش ابر و رگبار و رعد و برق خواهیم بود.



سازمان هواشناسی کشور در این اطلاعیه تاکید کرد: در روزهای پنجشنبه و جمعه بارش در نواحی غربی به ویژه در استانهای کرمانشاه، لرستان، کردستان و ایلام از شدت بیشتری برخوردار بوده و از اواخر روز چهارشنبه تا جمعه نواحی جنوب غرب و با شدت کمتر بخشهایی از غرب و جنوب کشور تحت تاثیر پدیده گرد و غبار قرار می‌گیرد که حداکثر شدت آن را در روز پنج شنبه برای نواحی جنوب غرب کشور انتظار داریم.



بر اساس این گزارش هواشناسی، در شبانه روز آینده در نواحی شرق، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور بارش باران و در دامنه‌های زاگرس و بخشهایی از مرکز کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌شود.



از روز چهارشنبه با تاثیر سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب و غرب کشور ابرناکی، رگبار باران و وزش باد آغاز می‌شود و از روز پنج شنبه دامنه‌های زاگرس و سپس جنوب غرب کشور را در بر می‌گیرد. در روز چهارشنبه در بیشتر استانهای واقع در نوار غربی کشور در روز پنجشنبه در جنوب و جنوب غرب کشور گرد و خاک پیش بینی می شود.



بر این اساس سازمان هواشناسی کشور آسمان تهران را در روز چهارشنبه کمی ابری در اواخر وقت با افزایش ابر پیش‌بینی کرد که حداقل و حداکثر دمای تهران در این روز با دو درجه دیگر افزایش به 13 و 25 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

همچنین در روز پنجشنبه آسمان پایتخت نیمه‌ابری گاهی با وزش باد همراه با بارش پراکنده خواهد بود که حداقل و حداکثر دما در این روز با یک درجه کاهش به 12 و 25 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.