نمادهای نوروزی برخی میادین اراک تاثیرگذار نبود

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی رجایی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: اکثر نمادهای نصب شده در میادین اراک از دور دیده نمی شد و حتی در صورت نزدیک شدن به آن نیز تاثیر گذاری مطلوبی از این نمادها بر روی مسافران صورت نمی گرفت.

وی اضافه کرد: درصورتی که این نمادها حداقل تا پنج برابر بزرگتر از این ابعاد بود می توانست تاثیر مناسب و مورد انتظار را برروی مسافران نوروزی و شهروندان طالب نشاط و شادابی اراک داشته باشد که این مهم باید در برنامه ریزی های سالهای آینده شهرداری اراک لحاظ شود.

رجایی با اشاره به اینکه برخی از سفرهای نوروزی چیده شده در میادین اراک نیز ناقص بوده است، علت این نقص در ضعف کاری مسئولان و برنامه ریزان شهری به این مهم بوده و اظهار داشت: باید در اجرای امور به گونه ای برنامه ریزی شود که این مسائل و موارد رخ ندهد.

عضو شورای شهر اراک با انتقاد از آسیب رساندن به برخی از این نمادها از سوی برخی افراد با فرهنگ شهروندی پائین گفت: افرادی در این ایام با آسیب زدن و نیزسرقت این نمادها و فروش آن در بازار به وجه شهر در نوروز آسیب وارد کردند که باید با این افراد و متخلفان برخورد شود.

رجایی با اشاره به اینکه از هزینه های صرف شده برای ساخت نمادهای نوروزی از سوی شهرداری اراک اطلاعی ندارد، گفت: شهرداری تاکنون گزارشی در مورد هزینه های صرف شده در این موضوع به شورا ارائه نکرده است.