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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۲۰:۱۷

امسال سه رقم جدید برنج به کشاورزان گیلانی معرفی می شود

امسال سه رقم جدید برنج به کشاورزان گیلانی معرفی می شود

رشت - خبر گزاری مهر: سه رقم جدید برنج با کیفیت عالی توسط محققان موسسه تحقیقات برنج کشور در آستانه معرفی به کشاورزان برای کشت در اراضی شالیزاری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور عصر سه شنبه در جلسه بررسی لاینهای امید بخش در اراضی شالیکاری گیلان گفت: رقم های امید بخش جدید به نامهای " گوهر"، رقم"  ‪" SA ۱۴‬  و رقم امید بخش " ‪ ۲۳‬ " از جمله لاینهای جدید برنج محسوب می ‌شوند که کار تحقیقاتی بر روی آنها از سال ‪۱۳۸۱‬آغاز شده است.

حمید درستی اظهار داشت: این سه رقم جدید برنج که دو رقم از تیپ های ارقام باسماتی با کیفیت پخت عالی و یک رقم لاین امید بخش با نام ‪۲۳‬ با منشاء اصلی موسسه بین‌المللی برنج ایری ‬از سری لاین ‌های با آمیلوز متوسط هستند که در سالهای ‪۸۶‬ تا ‪ ۸۸‬به مزرعه معرفی شده اند.
 
وی خاطرنشان کرد: این سه رقم در آستانه معرفی به مزارع شالیزاری قرار دارند که در آینده پس از بررسی‌های کامل علمی و تحقیقی معرفی خواهند شد.
 
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور متوسط عملکرد برنج گوهر را ‪ ۹‬تا ‪ ۱۰‬تن،‪ SA ۱۴‬را هشت تن و لاین ‪۲۳‬ را ‪ ۶/۴‬تن در هر هکتار عنوان کرد و افزود: درحالیکه متوسط تولید برنج های هاشمی حدود چهار تن و خزر حدود پنج تن در هکتار است.
 
وی گفت: دستیابی به ارقام پر محصول ، زودرس و دارای کیفیت پخت مطلوب یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاحی برنج کشور به شمار می‌ رود.
 
درستی تصریح کرد: در این راستا ‪ ۱۰‬لاین امید بخش برنج با خصوصیات کیفی مطلوب تحت گزینش و انتخاب نهایی در این موسسه قرار گرفته است که در آزمایشات مقایسه عملکرد ناحیه ‌ای معرفی خواهند شد.
 
وی اظهارداشت: دو رقم گوهر و ‪ SA ۱۴‬با ارتفاع بدنه ‪۱۲۰‬سانتی متر و پنجه ‪۱۴‬عدد و رقم گوهر دارای طول خوشه ‪۲۴‬و ‪ SA ۱۴‬طول خوشه ‪ ۳۰‬است که تعداد دانه سالم این دو رقم بیش از ‪۱۸۰‬عدد است.
 
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات برنج کشور ارتفاع بدنه ‪۱۱۰‬سانتی متر و طول دوره رشد ‪۱۲۵‬روز را نیز از مشخصات برنج لاین ‪۲۳‬ ذکر کرد.
 
وی گفت: این ارقام در ‪ ۱۳۰‬منطقه به میزان ‪۱۳‬هکتار از اراضی شالیزاری گیلان در سال جاری به کشاورزان معرفی و کشت می ‌شوند تا نتایج نهایی آنها بررسی شود.
 
درستی یاد آورشد:علاوه برآن، ارقام جدید در چند منطقه در اراضی متعلق به سازمان جهاد کشاورزی نظیر مراکز آموزشی به صورت متمرکز بین پنج تا ‪ ۱۰‬هکتار کشت خواهند شد.
کد مطلب 1059013

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