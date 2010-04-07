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۱۸ فروردین ۱۳۸۹، ۱۰:۳۹

طرح پیشگیری دادگاه مدار در خراسان رضوی تدوین می شود

طرح پیشگیری دادگاه مدار در خراسان رضوی تدوین می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی گفت : طرح پیشگیری از اعتیاد دادگاه مدار از اعتیاد در خراسان رضوی تهیه و تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جعفرگل محمدی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در محل این شورا در مشهد افزود: طرح پیشگیری از اعتیاد دادگاه مدار به منظور تدوین نقش اجرایی دادگاه ها و محاکم قضایی در حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و اتخاذ راهکار مناسب برای ارجاع معتادان از دادگاه به مراکز درمانی تهیه می شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی تاکید کرد: این طرح پس از همفکری با استادان مطرح حقوق، جرم شناسی و مقامات قضایی به صورت استانی تهیه خواهد شد.

وی تاکید کرد: افرادی که به لحاظ اعتیاد بیمار محسوب می شوند و مرتکب جرم و بزه هایی مانند خشونت، دیگر آزاری، سرقت و جنایت می شوند و مجازات سبکی در مورد آنها اعمال شود و به مراکز درمانی خدمات مددکاری ارجاع داده شوند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی تاکید کرد: در حوزه پیشگیری از دیدگاه حقوقی کیفرزدایی اعتیاد و برخورد قضایی مناسب با پدیده اعتیاد و جایگزینی کیفر مناسب  می باشد  که می تواند در پیشگیری دادگاه مدار موثر و کارآمد باشد.

کد مطلب 1059014

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