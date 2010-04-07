4800 نفر از خدمات مرکز مشاوره تامین اجتماعی گیلان برخوردار شدند

خسرو صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تامین اجتماعی استان گیلان با داشتن یک واحد متمرکز مشاوره در اداره کل استان، برخورداری از کارشناسان متخصص مشاوره در شعب رشت، انزلی و لاهیجان و رابطان مشاوره در تمامی واحدهای تابعه شهرستانی امر ارائه مشاوره های بیمه ای و درمانی در حوزه تامین اجتماعی به مخاطبان را برعهده دارد.

وی اظهارداشت: تنها مرکز مشاوره اداره کل استان به چهار هزار و 865 نفر مراجعه کننده بصورت تلفنی و حضوری مشاوره ارائه کرده که از این تعداد سه هزار و 746 مورد در حوزه بیمه ای، 584 مورد در زمینه درمان و 535 نفر نیز موضوعات متفرقه بوده است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: بخش های مستمری و فنی بیمه شدگان جهت برخورداری از وضعیت بازنشستگی و تعهدات مربوطه و آشنای با انواع بیمه ها، شرایط و ضوابط و نحوه اقدام لازم از عمده ترین موضوعات پرسش شده از سوی شهروندان بوده که در مجموع 50 درصد از مراجعات را در برگرفته است.

وی گفت: پاسخگوی به 120 مورد نامه ریاست جمهوری، 184 فقره نامه های پاسخگوی به دفاتر نمایندگان مجلس، مرکز رسیدگی به شکایات و وزارت رفاه از دیگر اقدامات انجام شده از سوی مرکز مشاوره تامین اجتماعی استان است.

صادقی یاد آور شد: بیش از 35 درصد این مراجعات به صورت تلفنی و نزدیک به 65 درصد حضوری صورت گرفته است.