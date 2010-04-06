درگیری شدید معترضان سرخ پوش با پلیس بانکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، تجمع اعتراض آمیز مخالفان دولت تایلند پس از بی توجهی معترضان به هشدارهای دولت، به خشونت کشیده شد.

بر این اساس تلاش پلیس بانکوک برای متفرق کردن هواداران "تاکسین شیناواترا" نخست وزیر پیشین تایلند از خیابانهای بانکوک به خشونت انجامید.

این در حالی است که با وجود بسته شدن چندین خیابان اصلی پایتخت تایلند و ضرب و شتم شدید معترضان توسط نیروهای پلیس، هزاران تن از آنان خود را به مرکز تجاری شهر بانکوک رساندند.

در همین حال حدود 20 هزار تن از سرخ پوشان با تجمع در مرکز اصلی خرید در بانکوک راههای منتهی به این مرکز را مسدود کردند. آنها اعلام کرده اند تا زمان برآورده نشدن خواسته شان از سوی دولت به حضور خود در خیابانهای بانکوک ادامه خواهند داد.

خاطرنشان می شود معترضان که خواهان کناره گیری "آبیسیت وجاجیوا" نخست وزیر تایلند هستند، به پلیس هشدار داده اند در صورت به خشونت کشیده شدن تجمعشان اقدام به جنگ با نیروهای پلیس می کنند.