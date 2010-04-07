خیزش کرزای و ناتوانی غرب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود طی یک گزارش تحلیلی " آلیسا روبین" نوشت : درحالی که اظهارات حامد کرزای علیه کشورهای عضو ناتو ادامه دارد غربی ها در فکر این هستند که چه گزینه هایی را در مواجه با وی بکار گیرند.

این روزنامه در ادامه می نویسد: بسیاری از تحلیلگران براین نظرند که غرب گزینه مناسبی برای جابجایی و یا فلج کردن کرزای ندارد و هرگونه اقدامی علیه وی با هزینه زیادی روبرو خواهد بود. لذا به نظر دیپلمات ها، غرب در حال حاضر باید با حامد کرزای کنار بیاید. درحالی که کرزای روابط خود با ایران و چین را گسترش می دهد این امکان وجود دارد که تضاد بیشتری با کشورهای غربی پیدا کند.

براساس این گزارش تنش بین غرب و کرزای از پنجشنبه گذشته به اوج خود رسید. کرزای کشورهای غربی و سازمان ملل را متهم نمود که با تقلب در انتخابات افغانستان قصد دارند یک دولت دست نشانده در این کشور بوجود آورند. وی بطور ضمنی عملکرد حضور نیروهای نظامی را "اشغالگری" خوانده و اشاره نمود که به گروههای شورشی این مشروعیت را می دهند که عملیات خود را مقاومت ملی بنامند.

نیویورک تایمز می افزاید برغم تماسهای مسالمت آمیز هیلاری کلینتون با حامد کرازی، باردیگر رئیس جمهور افغانستان در دیدار روز شنبه با نمایندگان مجلس به سخنان ضد غربی خود ادامه داد. نیویورک تایمز می نویسد کرزای به نمایندگان گفت اگر آنها بخواهند فشارهای خود را ادامه دهند وی به گروه طالبان خواهد پیوست.

نیویورک تایمز به نقل از کارشناسان و تحلیلگران می نویسد آمریکا سه گزینه برای حامد کرزای در دست دارد : تهدید به خروج نیروهای نظامی و یا عملا دست به چنین اقدامی زدن؛ استفاده از ابزار دیپلماسی که تاکنون موفقیت چندانی نداشته است و سوم ایجاد فضای مناسب برای شرکت شهروندان در پست های دولتی و محلی از طریق انتخابات .

اما اینکه کدام یک از این گزینه ها موفق خواهد بود کاملا مشخص نیست. اگر آمریکا برای خروج نیروهای نظامی اقدام کند و یا حتی تهدید به خروج نماید تمام استراتژی غرب در افغانستان و پاکستان را از دست خواهد داد.

دیپلماسی نیز تاکنون چندان موفق نبوده است. لیکن برخی بر این نظرند که استفاده از ابزار کمک های مالی شاید بتواند موثر واقع شود بدین معنی که در ازای کمک های مالی باید از دولت کرزای امتیاز گرفت. اما اتخاذ این روش می تواند با واکنش های منفی مواجه شود.

در رابطه با گزینه تقسیم قدرت به نوشته نیویورک تایمز این امر باید براساس قانون اساسی انجام گیرد و از هم اکنون مقامات واشنگتن با همکاری سیاستمداران دولتی و محلی افغانستان تلاشهایی را در این رابطه انجام داده اند.