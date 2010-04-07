بقاع متبرکه باید به عنوان یک مرکز فرهنگی شناخته شود

سردار محمد غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: باید بقاع متبرکه را به عنوان یک مرکز فرهنگی ببینیم و همه بقاع سراسر کشور باید مرکز و کانونی فعال و پویا باشند.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خراسان رضوی، با اشاره به اینکه مشهد مقدس سالانه پذیرای بیش از 20 میلیون زائر از سراسر دنیا بویژه استان های مختلف کشور است، اظهار داشت: باید برای این تعداد زائر که به پابوسی مضجع شریف حضرت ثامن الحجج(ع) به مشهد وارد می شوند زیر ساخت های مهمان نوازی دیده شود.

وی ادامه داد: یکی از این زیر ساختها، موضوع تامین امنیت زائران است که جهت پابوسی حرم رضوی به خراسان رضوی بویژه مشهد مقدس سفر می کنند.

این مسئول یادآور شد: باید زائرانی که از تمامی نقاط دنیا به خصوص استان های کشور برای زیارت حضرت ثامن الحجج(ع) به مشهد سفر کنند احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

غفاری با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در آخرین جلسه شورای تامین استان در سال گذشته برای زمان حضور زائران در مشهد است.

وی تاکید کرد: در این جلسه با تشکیل کمیسیون های مختلف و همکاری شورای تامین استان برنامه ریزی هایی در خصوص ادامه این طرح انجام گرفت تا ما بتوانیم در زمان حضور زائران در مشهد یک امنیت منطقی را برای زائران و مسافران فراهم کنیم.