سرمایه گذاری در منطقه اقتصادی سرخس به 620 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ؛ حسین علی پور شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزود: برای جذب این میزان سرمایه گذاری، آستان قدس رضوی بالغ بر 700 میلیارد ریال صرف هزینه های زیر ساختی است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس تاکید کرد: این امور شامل ایجاد شبکه، معابر، راه های دسترسی، آسفالت،آب، برق، گاز ،تلفن، فضای سبز، سردخانه، مجتمع انبارها کرده است.

علی پور افزود: تکمیل سایت راه آهن، بارانداز ها و جاده ترانزیت به صفر مرزی ترکمستان از اولویت های اجرایی در سال جاری است.

وی اظهار داشت: با برنامه ریزی های مناسب اقتصادی در سال جاری بالغ بر 35 میلیارد ریال درآمد استحصال می شود .

وی بیان کرد: این امر صرف پروژه های اجرایی به منظور توسعه زیر ساخت ها می شود .

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس تاکید کرد : نیروهای مومن و متعهد منطقه ویژه اقتصادی سرخس نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه گذاران داشته و خدمات ارزشمندی ارائه داده اند.