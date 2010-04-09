3 حضور متفاوت تعاونیها در عرصه اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، ورود تعاون به 3 بخش بزرگ مسکن، اشتغال و سهام عدالت را می توان 3 حضور بزرگ تعاونیها در جامعه طی سالهای اخیر دانست به نحوی که این بخش به سهم خود در هر یک از این حوزه ها اقداماتی را انجام داده است.

بر اساس این گزارش، اگر بحث سهام عدالت را یک ورود جدید دولت به مردمی کردن اقتصاد بدانیم که طی چند سال گذشته آغاز شده است، مسکن و اشتغال دو مقوله ای است که طی سالیان متمادی و از گذشته توسط دولت، بخش خصوصی و تعاونی انجام شده است.

مسکن مهر نگاه مردم به تعاون را ترمیم کرد

نکته ای که در مورد ورود تعاونیها به بحث مسکن می توان برشمرد از چند جهت قابل بررسی است چرا که آن نگاه منفی که در گذشته نسبت به عملکرد برخی تعاونیهای مسکن متخلف به وجود آمده بود در مسکن مهر ترمیم شد و می توان گفت مردم در جریان مسکن مهر به تعاونیها اعتماد کردند.

محمد عباسی وزیر تعاون در این زمینه حضور 4 میلیون نفری مردم در طرح مسکن مهر و بررسی، سازماندهی و پالایش این تعداد متقاضی از سوی وزارتخانه متبوعش را نشانگر توانمندی و ظرفیتهای بخش تعاون می داند که در کنار آن از اعتماد مردم به تعاونی ها نیز یاد می کند.

وزیر تعاون: تعاونیها مسائل خود در مسکن مهر را حل می کنند

عباسی معتقد است که مردم در جریان مسکن مهر توانستند از ظرفیت مغفول مانده تعاونی ها استفاده کنند. در این زمینه وزیر تعاون حتی مسئولیت تعاونیها در بخش مسکن مهر را نیز از وزارت مسکن و دیگر دستگاهها جدا می داند و به مردم فراخوان می کند که آنچه از مسائل مسکن مهر که مربوط به وزارت تعاون است را پاسخگو خواهند بود.

البته شورای عالی مسکن طی سال گذشته اعلام کرده است که افراد می توانند از قالب تعاونی ها خارج شوند و به صورت چند نفره نیز از تسهیلات مسکن مهر برخوردار شوند که وزیر تعاون اخیرا اعلام کرده است، مردم در کشور از طرح گروههای کوچک استقبال خوبی به عمل نیاورده اند که این مسئله را می توان به نحوی حمایت وی از تعاونی ها نیز معنا کرد.

چه بهتر که تعاونیها در مسکن مهر نباشند

در همین باب سیدکاظم دلخوش، رئیس فراکسیون تعاون مجلس کنار گذاشته شدن تعاونی ها از طرح بزرگ مسکن مهر را کم شدن بار مسئولیت تعاونیها و فراهم شدن امکان پرداختن به امور اصلی توسط این بخش می داند که همان تلاش در دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون است.

همچنین اسدالله عباسی، نایب رئیس فراکسیون تعاون مجلس نیز با ابراز نارضایتی از تصمیمی که توسط شورایعالی مسکن گرفته شده بود خواستار تداوم حضور تعاونیها در حوزه مسکن شده بود که این امر را بدون حمایتهای لازم قانونی از تعاونیها غیرممکن دانسته است.

همه آنچه که در سهام عدالت متوجه تعاون است

در خصوص ورود تعاونیها در بحث واگذاری سهام عدالت و کمک به دولت در این بخش نیز می توان چند نکته اساسی را در نظر گرفت که اولا انسجام دادن افراد مشمول دریافت سهام عدالت در تعاونیها حائز اهمیت است.

علاوه بر اینکه 337 تعاونی سهام عدالت شهرستانی در 30 استان کشور ایجاد شد، مردم با ثبت نام در تعاونیهای سهام عدالت، توانستند از واگذاری تصدیهای شرکتهای دولتی منتفع شوند که حضور تعاونیها از مرحله واگذاری سهام عدالت تا مرحله پرداخت سود سهام ادامه دارد.

انتقاد از توسعه سهام عدالتی تعاونیها

نادر هوشمندیار، کارشناس ارشد بخش تعاون از اینکه واگذاری سهام عدالت به مردم از طریق تعاونی ها را دلیلی بر توسعه این بخش و افزایش سهم آن در اقتصاد بدانیم، انتقاد کرده است و این نوع توسعه تعاون را راهکار مناسبی نمی داند.

این گزارش می افزاید، از سویی دیگر عباسی وزیر تعاون نیز در مقاطع مختلف از ثبت نام مردم تا حداکثر 42 میلیون نفر در تعاونیهای سهام عدالت خبر داد و گفت: 95 درصد از مشمولان دریافت سهام عدالت نیز شناسایی شده اند.

اگر از حضور طوفانی تعاونی ها در طرح مسکن مهر که سپس در مقطعی دچار کندی شد(به دلیل مطرح شدن گروههای کوچک) بگذریم و قضاوت در زمینه پذیرفتن توسعه تعاونی ها از طریق تشکیل تعاونیهای سهام عدالت را به مردم واگذار کنیم، اشتغال مقوله دیگری است که توجهات بسیار زیادی را در کشور به خود معطوف کرده است.

این بار تعاونیها در اشتغال

این گزارش حاکی است، وجود 4 میلیون نفر بیکار، نابسامانی در بازار کار و اشتغال، رکود تولید در بنگاهها و واحدهای اقتصادی در کنار عدم مهارت آموزی دانشگاهها به جوانان فارغ التحصیل و موارد دیگر باعث شده است تا دولت دهم نیز کانون توجه و تلاشهای خود را کاهش نرخ بیکاری بداند.

دولت در این زمینه اخیرا دست به اقدامات وسیعی زده است که آغاز به کار دوباره جلسات شورایعالی اشتغال با حضور اکثریت وزرای دولت و تاکید رئیس جمهور مبنی بر اولویت اول دولت دهم در کاهش نرخ بیکاری، از آن جمله است.

ابتدا واکنش، سپس همراهی

هرچند که اعلام وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر سوق دادن متقاضیان کار به وزارت تعاون در ابتدا با واکنش وزیر تعاون مواجه شد و وی با جمله یکی از راههای ایجاد اشتغال وزارت تعاون است و مسیر اشتغال از تعاون می گذرد نه وزارت تعاون، خواست موضع وزارتخانه خود را روشن کند ولی اخیرا اعلام کرده است که متقاضیان اشتغال در کنار مسکن می توانند در سایت وزارتخانه متبوعش ثبت نام کنند.

عباسی: ما از قبل به اشتغال ورود کردیم

عباسی در باب اشتغال معتقد است وزارت تعاون از سالهای گذشته تلاش برای اشتغالزایی را با تغییر ساختار و ایجاد معاونت اشتغال و کارآفرینی آغاز کرده است و گواه این تلاشها ایجاد 30 بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی در استانها است که از این طریق امکان شناسایی فرصتها و مزیتهای منطقه ای کشور و همچنین شناسایی کارجویان نیز فراهم شده است.