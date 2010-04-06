اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در آستانه دیدار اوباما و مدودف در پراگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شهر پراگ پایتخت جمهوری چک شاهد تدابیر شدید امنیتی به منظور دیدار "باراک اوباما" و "دیمیتری مدودف" است.

این دو قرار است روز پنجشنبه با هدف امضای توافقنامه جدید نظامی که جایگزین پیمان منع گسترش سلاحهای راهبردی موسوم به "استارت 1" خواهد شد، در این شهر با یکدیگر دیدار کنند.

بر این اساس هزاران پلیس و نیروی امنیتی چک محل دیدار مذکور و مسیرهای منتهی به آن را تحت کنترل شدید قرار داده اند.



به گفته "اولدریخ مارتینو" رئیس پلیس پراگ حدود 5 هزار نیروی پلیس کار حفاظت از این دیدار مهم را بعهده دارند.

همچنین قصر پراگ که محل امضای توافقنامه مذکور است و هتلهای محل اقامت مقامهای خارجی به کلی تخلیه شده و تدابیر ویژه ای برای ممانعت از اقدامات تروریستی در این محلها اندیشیده شده است.

طبق اعلام کاخ سفید رئیس جمهوری آمریکا در روز پنجشنبه وارد پراگ شده و در مراسم رسمی که به مناسبت امضای توافقنامه جدید با حضور "دیمیتری مدودف" و "واسلاو کلاوس" روسای جمهوری روسیه و چک در این شهر برگزار می شود، شرکت خواهد کرد.